«ماريا بنتون» تظفر بلقب الماراثون للقدرة في إسبانيا

عصام السيد (مدريد)

توجت الفارسة الإسبانية بطلة العالم سابقاً ماريا الفاريز بنتون على صهوة الجواد «سيلف دو لا ني» لفريق جوما بونتي، وبإشراف نفس المالك بطلة لسباق الـ 160 كلم «فئة ثلاث نجوم»، بطلة لسباق (أبوظبي ـ مدريد ـ بروكسل) للتحدي للقدرة، الذي أقيم أمس الأول ضمن فعاليات مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي يقام على مدى ثلاثة أيام بضاحية كمارما استرويلاس بالعاصمة الإسبانية مدريد، برعاية رئيسية من مهرجان منصور بن زايد العالمي لسباقات الخيول العربية في نسخته التاسعة، تواصلاً للنجاحات الكبيرة، والإنجازات العالمية الضخمة، تحت شعار عالم واحد 6 قارات أبوظبي عاصمة سباقات الخيول العربية الأصيلة في العالم. وتأتي رعاية المهرجان لتلك البطولة انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على دعم سباقات الفروسية عامة والقدرة خاصة على المستوى العالمي للارتقاء بتلك الرياضات وتوسيع قاعدة سباقات القدرة في العالم.

يتضمن المهرجان الذي يقام بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات» تحت شعار عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «افهار»، وكأس زايد، وكأس الوثبة ستاليونز، والمؤتمر العالمي لسباقات الخيول العربية، وجوائز دارلي التقديرية لاوسكار «أم الإمارات» بهوليوود، وبطولة العالم للفرسان المتدربين «ايفهرا»، إلى جانب كأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان (المفتوح) وكأس سمو «أم الإمارات» للقدرة للسيدات تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

وتمكنت البطلة ماري الفاريز بنتون من حسم اللقب لمصلحتها في المرحلة الأخيرة (مرحلة أبوظبي) وقطعت المسافة الكلية في زمن وقدره 7:34:30 ساعة، بمعدل سرعة بلغ في المرحلة الأخيرة 21.12 كلم في الساعة، فيما جاء في المركز الثاني الفارس انجل سوي كول على صهوة «شيتان أي جويرفين» لإسطبلات العاصفة الدولية «ليمتد» مسجلاً 7:34:51 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 21.10 كلم في الساعة.

وحلت في المركز الثالث الفارسة انا ماريا التاميرا على صهوة الجواد «جيرولا دو كوريكوس» العائدة للمالكة والمدربة التاميرا، وسجلت زمناً وقدره 7:34:52 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 21.10 كلم في الساعة.