«بي إم دبليو» ترفـع نفقـات التطوير إلى 6% في 2017

ميونيخ (د ب أ)

تعتزم شركة بي إم دبليو الألمانية لصناعة السيارات زيادة نفقاتها المخصصة للبحث والتطوير مجدداً خلال العام الحالي والعام المقبل.

وفي تصريحات صحفية، قال نيكولاس بيتر المدير المالي في بي إم دبليو، إن من المتوقع أن تبلغ النفقات على التقنيات والسيارات المستقبلية نحو 6% من قيمة المبيعات هذا العام، بارتفاع يتراوح بين نصف إلى 1% مقارنة بما كانت تخطط له الشركة في الأساس.

وكان بيتر قد أعلن في مارس الماضي أن هذه النسبة سترتفع بشكل طفيف، وأوضح أن مواضيع خفض نسبة ثاني أكسيد الكربون وتحويل الطاقة المشغلة للمحركات إلى طاقة كهربائية وتقنية القيادة الذاتية، كلها تمثل تحديات محورية «لصناعتنا في السنوات المقبلة».

وأعرب بيتر عن تفاؤله حيال الشروط الخاصة بنسب الانبعاثات، وقال: «سنحقق هدف الاتحاد الأوروبي، الرامي إلى خفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات في أوروبا إلى 95 جراماً لكل كيلومتر بحلول 2021»، مشيراً إلى أن لا غنى عن أن يكون لسيارات الديزل نسبة معينة في هذه السيارات.

وحسب بيتر، فإن المحرك الذي يعمل بالديزل تقل انبعاثاته من الغاز الضار بالمناخ بنسبة تصل إلى 15%، لكن هذه المحركات تعرضت في الفترة الأخيرة لانتقادات متزايدة بسبب ارتفاع نسبة أكسيد النتروجين وعبر فضيحة الديزل التي ضربت شركة فولكسفاجن.