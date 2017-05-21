أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت ‬شركة «مركز ‬البيانات ‬للحلول ‬المتكاملة» «مورو» ‬لخدمات ‬مركز ‬البيانات، ‬المملوكة لهيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي، ‬مذكرة ‬تفاهم ‬مع ‬شركة «إس ‬إيه ‬بي» (‬SAP)، لتقديم ‬حلول ‬وخدمات ‬تطبيقات ‬مبتكرة ‬لحلول ‬الحوسبة ‬السحابية ‬وتخزين ‬وإدارة ‬البيانات ‬للشركات ‬الكبيرة ‬والصغيرة على ‬مستوى ال‬دولة والمنطقة، ‬خلال ‬مؤتمر ‬ومعرض «‬سافاير ‬ناو» ‬الذي ‬تنظّمه «‬إس ‬إيه ‬بي» ‬بين ‬16 ‬و18 ‬مايو ‬الجاري ‬في مدينة ‬أورلاندو ‬في ولاية ‬فلوريدا الأميركية. ونصت المذكرة على التعاون في البحوث والتطوير في قطاعي تقنية المعلومات والطاقة، لتسريع الحلول الرقمية في القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات والمنطقة.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «في إطار تنويع استثمارات الهيئة:« أسسنا شركة مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو) (‏MORO) في دبي، ‬ل‬توفير ‬حلول ‬متكاملة ‬في ‬مجال ‬مراكز ‬البيانات، ‬لمواكبة ‬الثورة ‬الصناعية ‬الرابعة، ‬وتقديم ‬الحلول ‬السحابية ‬الآمنة ‬والموثوقة لدعم ‬التحول ‬الرقمي ‬في ‬الدولة»‬.

وأضاف: «تعتبر تقنية المعلومات من أهم العناصر الحيوية في اقتصادنا، إذ تسهم بشكل متواصل في تغيير المشهد الرقمي في الدولة. ونعمل على تعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع شركة إس إيه بي، ومن شأن التوجه الاستراتيجي الذي نمضي فيه مع إس إيه بي المساهمة في تعزيز التحول الذكي في الهيئة والارتقاء بمستوى خدماتنا نحو أفق جديد في هذا المجال».

وتخطط «مورو» لتقديم خدمات رقمية تم بناؤها على «منصة إس إيه بي السحابية» المخصصة لنحو 25 قطاعاً اقتصادياً و12 خط إنتاج للأعمال، وتعد مثالية للقطاع الحكومي لتسريع عملية التحول الرقمي.

ووقّع مذكرة التفاهم بالنيابة عن سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس-قطاع الابتكار‏‭ ‬والمستقبل ‬في‭ ‬الهيئة، ‬وبيل ‬مكدرموت، ‬الرئيس ‬التنفيذي ‬لشركة «‬إس ‬إيه ‬بي»‬.