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شملت شبكات 2G و3G و4G

«اتصالات» توسع المحطات الحدودية إلى 550 محطة
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تاريخ النشر: الأحد 21 مايو 2017

حاتم فاروق (أبوظبي)

رفعت شركة الإمارات للاتصالات «اتصالات» عدد محطات الإرسال التي تغطي المناطق الحدودية في الدولة إلى أكثر من 550 محطة إرسال نهاية أبريل الماضي، حسب المهندس سعيد الزرعوني النائب الأول للرئيس لشبكات الهاتف المتحرك في الشركة.

وقال الزرعوني لـ«الاتحاد» إن توسعة محطات الإرسال الحدودية يأتي كجزء من خطط التطوير والتحديث للبنية التحتية للشبكات في الدولة، مؤكداً أن مشاريع توسعة هذه المحطات شملت شبكات الجيل الثاني 2G والجيل الثالث 3G والجيل الرابع 4G.

وأضاف أن زيادة عدد محطات الإرسال الحدودية يسهم في تعزيز نطاق وجودة التغطية لتلك الشبكات ، كاشفاً أن الشركة تعتزم إضافة المزيد من المحطات في المناطق الحدودية خلال النصف الثاني من العام الحالي 2017.

وأشار النائب الأول للرئيس لشبكات الهاتف المتحرك في «اتصالات»، إلى أن الأعمال الجارية في سياق استثمارات البنية التحتية للعام الجاري رفعت مستويات التغطية في الدولة لشبكتي الجيل الثالث والرابع في المناطق المأهولة بالسكان إلى 99.6% و97.5% على الترتيب، وذلك من خلال أكثر من 10.000 محطة إرسال خارجية وداخلية تغطي جميع المدن والمباني والمراكز التجارية والمطارات والفنادق بكل أرجاء الدولة.

وأكد الزرعوني أن شبكة «اتصالات» للجيل الرابع 4G/‏LTE هي الأوسع من نوعها في الدولة، وهي توفر سرعات اتصال فائقة تصل حتى 600 ميجابت في الثانية. ... المزيد
     
 

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