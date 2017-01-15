وزير النقل: لا خطورة بعودة الملاحة في المطارات المحررة

عدن (الاتحاد)

أكد وزير النقل اليمني مراد الحالمي أن المحافظات المحررة من سيطرة مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية فيها مطارات مؤمنة تنعم باستقرار كامل ولا يوجد أي خطورة في عودة حركة الملاحة الجوية إليها.

وطالب في تصريحات شركات الطيران تسيير رحلاتها المنتظمة من وإلى اليمن بشكل طبيعي، مؤكدا أنه ليس هناك أي خطورة في إعادة الحركة الملاحية الجوية كما كانت في السابق.

وأشار إلى أنه سيتم التواصل مع شركات الطيران من أجل بث الطمأنينة بأن الأوضاع طبيعية في الأماكن التي تديرها الحكومة الشرعية عبر مطارات عدن وسيئون والمكلا وسقطرى، وأن هذه المطارات تشهد حركة طيران طبيعية والأوضاع الأمنية بها مستقرة، وليس كما يصورها البعض.

وأضاف إن الاستعدادات متواصلة لإعادة افتتاح مطار عدن الدولي بشكل متكامل عقب الانتهاء من أعمال تأهيله وترميمه من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة.