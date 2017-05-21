دبي(الاتحاد)

‬وقعت ‬مؤسسة ‬محمد ‬بن ‬راشد ‬لتنمية ‬المشاريع ‬الصغيرة ‬والمتوسطة، ‬وشركة ‬اوريجن ‬بايس‬، ‬اتفاقية ‬تعاون ‬لإطلاق ‬برنامج «‬هاي ‬سبارك»‭ ‬الذي ‬يتيح ‬لأعضاء ‬المؤسسة ‬الراغبين ‬في إنشاء ‬مشاريع ‬مبتكرة ‬أو ‬تطوير ‬منتجات ‬واختراعات ‬تحتاج ‬لتصنيع ‬نماذج ‬أولية ‬لها ‬أو ‬تطويرها، ‬الاستعانة ‬بخدمات ‬اوريجين ‬بايس. ‬وتسعى ‬المؤسسة ‬من ‬خلال ‬هذه ‬الشراكة ‬إلى ‬توفير ‬الدعم ‬لأعضاء ‬مركز ‬حمدان ‬للإبداع ‬والابتكار ‬من ‬المخترعين ‬الراغبين ‬في تطوير ‬نماذج ‬أولية ‬لاختراعاتهم، ‬وبالتالي ‬تطوير ‬وتنمية ‬المشاريع ‬الصغيرة ‬والمتوسطة ‬للارتقاء ‬بها ‬إلى ‬أفضل ‬المستويات ‬على ‬جميع ‬الأصعدة.

وتشمل الاتفاقية استخدام المختبرات المختلفة التابعة لشركة اوريجين بايس لتقييم هذه المنتجات والاختراعات من خلال المختصين لديها، إضافة إلى الاستعانة بمختصين للإشراف على التطوير والتدريب للمشتركين حسب حاجاتهم بما يمكنهم من تنفيذ مشاريعهم بأيديهم. وقال سعيد مطر المري، نائب المدير التنفيذي‏‭ ‬لمؤسسة ‬محمد ‬بن ‬راشد ‬لتنمية ‬المشاريع ‬الصغيرة ‬والمتوسطة: «‬تضع ‬المؤسسة ‬الابتكار ‬وريادة ‬الأعمال ‬والمشاريع ‬الصغيرة ‬والمتوسطة، ‬في ‬طليعة ‬أولوياتها ‬الاستراتيجية، ‬حيث ‬نحرص ‬على ‬تعزيز ‬مساهمة ‬رواد ‬الأعمال ‬وجيل ‬الشباب ‬في ‬عملية ‬التنمية ‬الاقتصادية ‬وإشراكهم ‬في ‬صناعة ‬المستقبل ‬من ‬خلال ‬تشجيع ‬مبادراتهم ‬الذاتية ‬عبر ‬توفير ‬البيئة ‬الملائمة ‬لهم ‬للإبداع ‬والابتكار ‬من ‬خلال ‬مركز ‬حمدان ‬للإبداع ‬والابتكار ‬الذي ‬يوفر ‬منظومة ‬متكاملة ‬لأصحاب ‬الأفكار ‬من ‬خلال ‬ترخيص ‬مشاريعهم، ‬وتطوير ‬النماذج ‬الأولية ‬لهم، ‬وحفظ ‬الملكية ‬الفكرية ‬لهذه ‬المشاريع، ‬وصولاً ‬إلى ‬مساعدتهم ‬في ‬تسويقها ‬في ‬السوق ‬المحلي»‬. وأضاف سعيد المري: طرح مركز حمدان للإبداع والابتكار عضوية المكاتب الافتراضية والتي تمكن أصحاب الأفكار من إنشاء مشاريعهم بأقل التكاليف مع الحصول على الإرشاد والتوجيه لتطوير هذه المشاريع، وتمكين أصحاب الأفكار والاختراعات من أعضاء المركز على تصميم النماذج الأولية من خلال أوريجن بيس، حيث يستخدم النموذج الأولي كجزء من عملية تصميم المنتج، فيمنح المصممين القدرة على استكشاف بدائل التصميم ووضع النظريات محل الاختبار والتأكد من الأداء قبل خوض مرحلة الإنتاج الفعلي». ‬. وقال أحمد‏‭ ‬مشلي،‭ ‬شريك‭ ‬ومدير‭ ‬عام‭ ‬شركة ‬أوريجن ‬بايس:«‬كان ‬إطلاق ‬مبادرة «‬هاي ‬سبارك»‭ ‬في ‬عامها ‬الأول ‬خطوة ‬فعالة ‬في ‬وضع ‬أسس ‬عملية ‬لدعم ‬الابتكار ‬كإطار ‬جديد ‬لمبادرة ‬الأعمال ‬ودعم ‬المشاريع ‬الصغيرة ‬من ‬خلال ‬تعاوننا ‬مع ‬مؤسسة ‬محمد ‬بن ‬راشد ‬لتنمية ‬المشاريع ‬الصغيرة ‬والمتوسطة ‬ومركز ‬حمدان ‬للإبداع ‬والابتكار».