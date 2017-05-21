«الأوراق المالية» تعتمد نظام الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة

أبوظبي (الاتحاد)

رحب مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بقرار المنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية القاضي بتأييد ‬طلب ‬الهيئة ‬ااستضافة ‬وتنظيم ‬دولة ‬الإمارات ‬العربية ‬المتحدة ‬اجتماع ‬المؤتمر ‬السنوي ‬للـ«‬أيوسكو» ‬2020. ‬وتعد ‬هذه ‬هي ‬المرة ‬الأولى ‬في ‬المنطقة ‬التي ‬تستضيف ‬فيها ‬إحدى ‬دول ‬مجلس ‬التعاون ‬الخليجي ‬اجتماع ‬المنظمة ‬الدولية ‬لهيئات ‬الأوراق ‬المالية.

وأشاد مجلس الإدارة، الذي عقد مؤخراً في مقر الهيئة في دبي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة، بجهود الهيئة التي توجت بالموافقة على انعقاد اجتماع «أيوسكو» الخامس والأربعين للمنظمة في الدولة، بما يعنيه ذلك من ثقة بالجهة التنظيمية والأسواق المالية وما يستتبعه ذلك من إلقاء المزيد من الضوء على السوق المالي بما يسهم في زيادة جذب اهتمام المستثمرين وتدفق المزيد من الاستثمار الأجنبي.

وتشير التقديرات المبدئية إلى أن الحضور في المؤتمرات السنوية للمنظمة يناهز 4000 من مختلف دول العالم، بالنظر إلى أن عدد أعضاء مجلس إدارة «أيوسكو» يناهز 220 عضواً يضمون هيئات رقابية وتنظيمية للأسواق المالية ومنظمات اقتصادية كبرى من بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي، إضافة إلى عدد من الأعضاء المنتسبين من بينهم بورصات وأسواق مالية عالمية واتحادات ومناطق اقتصادية حرة، فضلاً عن أن الحدث يتضمن اجتماعاً للجنة الرئاسية واللجان المتخصصة واللجان الإقليمية، مع الأخذ في الاعتبار أن المؤتمر يتضمن ورش عمل وجلسات نقاشية وحوارية يحضرها إضافة إلى الأعضاء كل المختصين والمهتمين من داخل الدولة وخارجها.

نظام الاستحواذ والاندماج