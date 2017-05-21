«الأوراق المالية» تعتمد نظام الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة

أبوظبي (الاتحاد)
رحب مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بقرار المنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية القاضي بتأييد طلب الهيئة ااستضافة وتنظيم دولة الإمارات العربية المتحدة اجتماع المؤتمر السنوي للـ«أيوسكو» 2020. وتعد هذه هي المرة الأولى في المنطقة التي تستضيف فيها إحدى دول مجلس التعاون الخليجي اجتماع المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.
وأشاد مجلس الإدارة، الذي عقد مؤخراً في مقر الهيئة في دبي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة، بجهود الهيئة التي توجت بالموافقة على انعقاد اجتماع «أيوسكو» الخامس والأربعين للمنظمة في الدولة، بما يعنيه ذلك من ثقة بالجهة التنظيمية والأسواق المالية وما يستتبعه ذلك من إلقاء المزيد من الضوء على السوق المالي بما يسهم في زيادة جذب اهتمام المستثمرين وتدفق المزيد من الاستثمار الأجنبي.
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نظام الاستحواذ والاندماج
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