16 مشروعاً عقارياً في أبوظبي يوفر وحـــدات «الأستوديو».. «والطلب لا ينقطع»

سيد الحجار(أبوظبي)

لسنوات عديدة ظل كثير من سكان أبوظبي يشكون نقص المعروض من الوحدات السكنية الصغيرة، لاسيما وحدات «الأستوديو»، مقارنة بالمعروض من الشقق ذات الغرفتين وصالة.

وعلى الرغم من توجه شركات عقارية مؤخراً لطرح مشاريع متكاملة ومتعددة الاستخدامات، تضم وحدات صغيرة، ومنها «الأستوديو»، إلا أنها لم تعوض حجم النقص من المعروض، لاسيما أن نسبة هذه الوحدات لم تزد في معظم هذه المشاريع عن 5%. هذه المفارقة بين العرض والطلب، ظهرت جلياً مع طرح شركة الدار العقارية نحو 24 أستوديو فقط للبيع، ضمن مشروع «ذا بردجز» السكني المخصص لذوي الدخل المتوسط في جزيرة الريم، بسعر 450 ألف درهم للأستوديو، وبواقع 8 أستوديوهات بكل برج من الأبراج الثلاثة في المشروع، لتكون المفاجأة في تسابق مئات العملاء لحجز هذه الوحدات. وكان مشهد توجه كثير من العملاء إلى جزيرة ياس في أبوظبي، في تمام الثانية من فجر السادس من مايو الحالي، والانتظار نحو 6 ساعات أمام مركز مبيعات شركة الدار العقارية، بهدف حجز «أستوديو» من بين 8 أستوديوهات تم طرحها للبيع ضمن البرج الثالث من مشروع «ذا بردجز» في جزيرة الريم، بمثابة استطلاع حقيقي أظهر حجم الفارق بين العرض والطلب من الوحدات الصغيرة، على الرغم من محاولة البعض تبرير الطلب المرتفع على وحدات الأستوديو بالأسعار المنخفضة. ونقص المعروض من الأستوديو لا يقتصر فقط على سوق التملك، بل يظهر بصورة أكثر وضوحاً في سوق التأجير، حيث لا تتجاوز وحدات الأستوديو المتوافرة للإيجار وسط أبوظبي نسبة 1%، مقارنة بالشقق ذات الغرفة الواحدة والغرفتين، فيما تتوافر بعض الأستوديوهات فقط للإيجار في جزيرة الريم وشاطئ الراحة، فضلاً عن الأستوديوهات غير النظامية في الفلل في بعض المناطق لاسيما في ضواحي العاصمة، وفي مدن «محمد بن زايد» و«خليفة». وحسب رصد لـ «الاتحاد» فإن وحدات الأستوديو تتوافر في نحو 16 مشروعاً عقارياً في أبوظبي، معظمها معروضة للبيع، وتتركز في جزيرة الريم، وشاطئ الراحة، وجزيرة ياس، والريف، والغدير، وجزيرة السعديات، بجانب عدد من الأستوديوهات المتوافرة للإيجار في بعض المشاريع، لاسيما «روضة أبوظبي» و«دانة أبوظبي»، بخلاف تلك المتوافرة في بعض البنايات السكنية العادية في مختلف مناطق الإمارة.

1 ذا بردجز

يعد مشروع ذا بردجز أحدث المشاريع العقارية التي طرحتها شركة الدار العقارية، ويضم 24 أستوديو فقط، بواقع 8 أستوديوهات في كل برج من الأبراج الثلاثة .