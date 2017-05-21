«مطار الشارقة الدولي» يستعرض ملفات الطيران مع وفد أميركي

دبي (الاتحاد)

بحضور الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، استقبل علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير الهيئة، شون جرينلي مسؤول اقتصادي و جوزيف جبلن مسؤول اقتصادي من المكتب السياسي والاقتصادي في القنصلية الأميركية، وبحثواخلال اللقاء الذي عقد في إدارة المطار، سبل تعزيز التعاون في المجالات المرتبطة بالمسافرين والمتعاملين وقطاع الطيران، إضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

و رحب رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي بالوفد الأميركي، مشيداً بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين. وأكد أن مطار الشارقة الدولي يرحب دائماً بشركات الطيران الأميركية، سواءً المخصصة للمسافرين أو للشحن، للعمل في المطار، مشيراً إلى أن الهيئة مستعدة لتوفير جميع التسهيلات والخدمات المطلوبة لخدمة متعامليها، وبما يعزز الروابط بين دولة الإمارات والولايات المتحدة. من ناحيتهم، ثمّن أعضاء وفد القنصلية الأميركية تعاون هيئة مطار الشارقة الدولي، وأكدوا أن القنصلية حريصة على عقد مثل هذه اللقاءات مع الجهات المعنية بقطاع الطيران، وتقدموا بالشكر والتقدير للهيئة على ما تقدمه من تسهيلات للمسافرين والمتعاملين الذين يحملون الجنسية الأميركية.