عدن مفتوحة للاستثمار

عدن (الاتحاد)

أكد محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي أن إدارته عازمة على حفظ الأمن والاستقرار والقضاء على أي معرقل لعجلة التنمية والنهوض بالمدينة.

وقال إن الأوضاع في المدينة تحت السيطرة وأن الأمور مطمئنة في ظل استمرار الأجهزة الأمنية بتنفيذ مهامها في حماية عدن ومؤسساتها وأرواح المدنيين من أي خطورة أو تهديد، لافتا إلى أن هناك خطوات مستمرة لفرض الأمن وهيبة الدولة لمنع أي حالة للفوضى والإرباك في المدينة.

وشدد الزبيدي خلال افتتاحه مصنع «سيسكو العائم لإنتاج الإسمنت» في مديرية المعلا، على أن عدن ستكون مفتوحة للاستثمار بعد النجاحات التي تشهدها في تحقيق الأمن والاستقرار.

وأشار إلى أن افتتاح المشروع الاستثماري يعد انطلاقة لدوران عجلة التنمية والنهوض اقتصاديا، موضحا أن افتتاح الشركة المصرية سيعطي دافعا قويا لجلب رؤوس الأموال والاستثمار إلى عدن والمشاركة في إعادة إعمار وبناء ما خلفته الحرب التي شنتها مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية. وقدم وعودا بتقديم التسهيلات والامتيازات للمستثمرين ضمن التوجهات الرامية لتنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية في عدن التي تعد منطقة حرة في المنطقة.