«استثمر في الشارقة» يعزز التجارة الخارجية مع الصين والشرق الأقصى

الشارقة (الاتحاد)

يشارك مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، في حدثين تجاريين بجمهورية الصين الشعبية، يستعرض خلالهما المقومات الاستثمارية في إمارة الشارقة، ويأتي ذالك في إطار حرصه على تعزيز فرص التجارية والاستثمارية مع الصين والشرق الأقصى.

وتلعب مشاركة المكتب في «المنتدى العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر» في مدينة شنغهاي يومي 23-24 مايو الجاري، إضافة إلى «القمة الصينية للاستثمارات الخارجية» في مدينة شينزين يومي 24-25 مايو، دوراً بارزاً في تعزيز العلاقات التجارية القائمة، وتشكيل تحالفات وشراكات جديدة في مجال الأعمال والتجارة والاستثمار.

ويضم الوفد المشارك مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وسيف السويدي مدير ترويج الاستثمار في مكتب «استثمر في الشارقة»، ويونغ هوما، مديرة ترويج الاستثمار في مكتب «استثمر في الشارقة».

ويُروّج الوفد لإمارة الشارقة ومكانتها الاقتصادية، ويسلّط الضوء على أهميتها كمحور مثالي يربط بين الشرق والغرب، وكشريك طبيعي للتجارة في العالم بشكل عام وفي الشرق بشكل خاص، ويعرض المكتب الفرص الفريدة التي يوفرها اقتصاد الإمارة المتنوع للمستثمرين الصينيين في قطاعات النمو الرئيسة الواعدة، وأهمها النقل والخدمات اللوجستية، والصحة، والبيئة، والترفيه والسياحة.