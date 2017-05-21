بدء التسجيل في جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي

الشارقة (الاتحاد)

فتحت غرفة تجارة وصناعة الشارقة باب التسجيل للمشاركة في الدورة الثانية من جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي «الشارقة س»، إحدى أبرز المبادرات النوعية لتحفيز القطاع الخاص على اعتماد أفضل ممارسات الأعمال، وتعزيز تنافسية الشركات ضمن أجود معايير الابتكار والريادة والتميز.

وتهدف الجائزة بفئاتها المختلفة إلى الترويج للحوكمة المؤسسية، وتحفيز الشركات على اعتماد معايير الجودة وأخلاقيات العمل وتعزيز مسؤولية منشآت القطاع الخاص تجاه المجتمع، إضافة إلى تشجيع الممارسات الصديقة للبيئة، وتطوير دور المنشآت الاقتصادية في دفع عجلة التنمية المستدامة من خلال توفير التسهيلات وإطلاق المشاريع والمبادرات الجديدة وتحفيزها على مواصلة النجاح وتقدير إنجازاتها.

ويمكن للشركات والمؤسسات تقديم طلباتها للتنافس في 6 جوائز تندرج تحت برنامج جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي، حيث يغلق باب التسجيل في أكتوبر القادم. وتشمل فئات الجائزة الست جائزة الشارقة لأفضل 10 منشآت، وجائزة الشارقة للمشاريع الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجائزة الشارقة لرواد الأعمال، وجائزة الشارقة الخضراء، وجائزة الشارقة للمسؤولية الاجتماعية كما تشمل الجائزة في دورتها، ولأول مرة جائزة الشارقة لأفضل 10 منشآت خليجية.

وقال عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ورئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي ، إن الجائزة باتت نموذجاً واضحاً للتميز والابتكار في مجتمع الأعمال، حيث تساهم في تكريم الشركات المتميزة، وتحفيز القطاع الخاص على تعزيز أدائه وسط بيئة أعمال شديدة التنافسية والإبداع، معتبراً إن المستقبل يفتح أبوابه للمتميزين الذين يستطيعون قراءة مستقبل الأعمال، ومواكبة المتغيرات والتطورات في بيئة الأعمال.

من جهتها، أشارت ندى الهاجري، منسق عام الجائزة إلى أن الجائزة طورت نماذج تقييم الشركات، وتحديث المعايير وفئات المشاركة وآليات الترشيح ومنهجيات التحكيم لتواكب أفضل الممارسات العالمية والتطورات في هذه المجالات، مؤكدة حرص الجائزة على اعتماد أفضل نماذج التقييم المؤسسي العالمية لكي يكون نموذج الجائزة نموذجاً شاملاً ومفيداً لجميع الشركات المشاركة.

وأشارت إلى تنوع الفئات الجائزة، وتغطيتها لأبرز المجالات، معتبرةً إن الفئات الست للجائزة أخذت بالاعتبار التنوع في بيئة الأعمال بتخصيص جوائز لرواد الأعمال، وأخرى للمشاريع الناشئة، مؤكدةً إن الجائزة تثبت يوماً بعد الآخر تميزها في خدمة مجتمع الأعمال في إمارة الشارقة ودولة الإمارات.