بدء التسجيل في جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي

الشارقة (الاتحاد)
فتحت غرفة تجارة وصناعة الشارقة باب التسجيل للمشاركة في الدورة الثانية من جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي «الشارقة س»، إحدى أبرز المبادرات النوعية لتحفيز القطاع الخاص على اعتماد أفضل ممارسات الأعمال، وتعزيز تنافسية الشركات ضمن أجود معايير الابتكار والريادة والتميز.
وتهدف الجائزة بفئاتها المختلفة إلى الترويج للحوكمة المؤسسية، وتحفيز الشركات على اعتماد معايير الجودة وأخلاقيات العمل وتعزيز مسؤولية منشآت القطاع الخاص تجاه المجتمع، إضافة إلى تشجيع الممارسات الصديقة للبيئة، وتطوير دور المنشآت الاقتصادية في دفع عجلة التنمية المستدامة من خلال توفير التسهيلات وإطلاق المشاريع والمبادرات الجديدة وتحفيزها على مواصلة النجاح وتقدير إنجازاتها.
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وقال عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ورئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي ، إن الجائزة باتت نموذجاً واضحاً للتميز والابتكار في مجتمع الأعمال، حيث تساهم في تكريم الشركات المتميزة، وتحفيز القطاع الخاص على تعزيز أدائه وسط بيئة أعمال شديدة التنافسية والإبداع، معتبراً إن المستقبل يفتح أبوابه للمتميزين الذين يستطيعون قراءة مستقبل الأعمال، ومواكبة المتغيرات والتطورات في بيئة الأعمال.
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وأشارت إلى تنوع الفئات الجائزة، وتغطيتها لأبرز المجالات، معتبرةً إن الفئات الست للجائزة أخذت بالاعتبار التنوع في بيئة الأعمال بتخصيص جوائز لرواد الأعمال، وأخرى للمشاريع الناشئة، مؤكدةً إن الجائزة تثبت يوماً بعد الآخر تميزها في خدمة مجتمع الأعمال في إمارة الشارقة ودولة الإمارات.