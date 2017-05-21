«الإمارات» تؤكد حرصها على تعزيز شبكة علاقاتها الخارجية

دبي (الاتحاد)

أكد معالي راشد بن فهد وزير الدولة على أهمية المخرجات التي أسفرت عنها فعاليات الدورة التاسعة لقمة كازان الاقتصادية الدولية، والتي امتدت من 18 حتى 20 من مايو الجاري في جمهورية تتارستان، مشيراً إلى أن القمة تشهد تطوراً ملموساً على مدار دوراتها المتلاحقة بما يؤكد الدور المحوري الذي باتت تلعبه لتعزيز آفاق التعاون فيما بين دول روسيا الاتحادية وبلدان منظمة التعاون الإسلامي.

وتابع معاليه، خلال استقبال فخامة رستم مينيخانوف رئيس جمهورية تتارستان لوفد الدولة على هامش أعمال القمة، أن الإمارات ترتبط بعلاقات متميزة مع جمهورية روسيا الاتحادية، مدعومة برغبة متبادلة في مواصلة تنمية العلاقات على كافة الصعد وتطويرها خاصة في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بما يخدم المصالح المشتركة.

وأضاف أن العلاقات الإماراتية-التتارستانية تتمتع بمكانة مميزة في ظل التقارب في الرؤى التنموية بين الجانبين والاهتمام المشترك بتطوير عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية لاستيفاء شروط التنمية المستدامة.

وأكد على وجود العديد من الفرص الواعدة لإقامة شراكات مثمرة في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك وأبرزها في مجال صناعة الحلال والتي تحظى بمعدلات نمو متزايدة على المستوى العالمي، فضلا عن امتلاك الجانبين للقدرات والإمكانيات والأسواق المستهلكة.