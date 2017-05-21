«غرفة عجمان» تبحث في ألمانيا تبادل الخبرات والاستثمارات

عجمان (الاتحاد)

شاركت غرفة تجارة وصناعة عجمان في الملتقى الاقتصادي العربي الألماني 2017 السنوي الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية واتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية (DIHK)، في برلين عاصمة ألمانيا الاتحادية في نسخته الـ20.

وحضر أعمال الملتقى المهندس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، ومعالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم سلطنة عمان، سعيد الكيومي رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان، علي الغانم رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في الكويت، وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين في الدول العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وتضمن نشاط الملتقى العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث زاد الميزان التجاري بين الطرفين على 52 مليار يورو، كان لدولة الإمارات ما يزيد على 33% منه خلافاً لحجم الاستثمارات العربية في ألمانيا والتي تزيد على 100 مليار يورو.

وخلال أعمال الملتقى طالب الجانب العربي بضرورة زيادة الاستثمارات الألمانية في الدول العربية مع أهمية نقل الخبرة والتدريب إليها، كما تضمن الملتقى هذا العام الفرص الاستثمارية في سلطنة عمان خاصة منطقة الدقم، وأكد الجانب العربي على ضرورة عرض الشركات الألمانية خبراتها داخل ألمانيا في العديد من المشاريع الجاري تنفيذها في بعض دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر في مجالات الطاقة المتجددة وتخطيط المدن الذكية ووسائل النقل المختلفة وكذلك المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وطالب المويجعي منتسبي غرفة عجمان من رجال الأعمال والتجار والمستثمرين بضرورة المشاركة في مثل هذه الملتقيات، باعتبارها منصة لتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين، وكذلك لزيادة التبادل التجاري وإمكانية الاستفادة من الخبرات الألمانية المتاحة، إلى جانب تسويق المنتجات الإماراتية والتوسع في أسواقها الخارجية.