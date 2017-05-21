«جمارك دبي»: إعفاءات وإجراءات ميسرة دعماً لـ «إكسبو2020»

دبي (الاتحاد)

وقعت جمارك دبي مذكرة تفاهم مع مكتب «إكسبو 2020 دبي» لتطوير التعاون بين الطرفين، حيث تصبح جمارك دبي بموجب مذكرة التفاهم أحدث داعم رسمي لـ«إكسبو 2020 دبي»، وتشارك في نشر العلامات التجارية للمعرض عبر الإصدارات التي تنشرها الدائرة بوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ومن خلال الوسائط الرقمية.

وقال خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي في جمارك دبي: «تتوج جمارك دبي جهودها لدعم التحضير لمعرض (إكسبو 2020 دبي) بتوقيع مذكرة التفاهم مع مكتب (إكسبو دبي 2020)، ويسعدنا أن تصبح الدائرة أحدث داعم رسمي لهذه الوجهة العالمية».

وقال: «سنعمل بأقصى طاقتنا على تطوير كل الخدمات والتسهيلات التي نقدمها للمتعاملين من أجل أن تلبي متطلبات تحقيق النجاح المنتظر في (كسبو 2020)». وأوضح أن جمارك دبي ستوفر للمشاركين في معرض «إكسبو 2020» قناة مستقلة لتخليص وإنهاء إجراءات البضائع والشحنات التي سيتم استيرادها، مشيراً إلى أن المشاركين سيستفيدون من نظام الإدخال المؤقت لبضائعهم من دون تسديد الرسوم الجمركية عنها والاستفادة كذلك من الإعفاءات الجمركية للبضائع الواردة إلى المعرض، وفقاً للتعرفة الجمركية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار إلى أن دائرة جمارك دبي ستشارك بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في الجهود الترويجية التي يتولاها مكتب «إكسبو 2020 دبي» من خلال نشر العلامات التجارية للمعرض في كل الإصدارات التي تنشرها الدائرة بمختلف الوسائل الإعلامية ووسائط النشر الرقمي، وستعمل الدائرة على التعريف بـ«إكسبو 2020 دبي» على أوسع نطاق عبر الترويج لعلامات المعرض التجارية ودعم الأنشطة التسويقية له في المناسبات والمعارض والمؤتمرات كافة التي تنظمها أو تشارك فيها جمارك دبي.

وأضاف: «تحرص جمارك دبي على المشاركة كذلك في الأنشطة التطوعية الداعمة للمعرض من خلال ترشيح موظفين منها للعمل كمتطوعين في هذه الأنشطة بالتعاون والتنسيق مع مكتب (إكسبو 2020)». وقال نجيب العلي المدير التنفيذي لمكتب «إكسبو 2020 دبي» «نحن في (إكسبو 2020 دبي) سعداء بأن جمارك دبي أصبحت داعماً رسمياً لنا. وهم على عهدنا بهم في كل ما يهم الدولة. ونتوجه بالشكر لجمارك دبي على دعمهم الذي لا غنى لنا عنه، بحيث نخرج بحدث يشرف البلاد وقيادتها وشعبها، بل والمنطقة والعالم كله».

و«إكسبو 2020 دبي» وجهة عالمية شاملة تتيح للجميع التعلم والابتكار والاستمتاع بجو من الترفيه والمتعة مع تبادل الأفكار والمعلومات والعمل المشترك.

من المتوقع أن يأتي 70% من الملايين الذين سيزورون «إكسبو 2020 دبي» من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي النسبة الأعلى في تاريخ «إكسبو» أن يأتي هذا العدد الكبير من خارج الدولة المضيفة.