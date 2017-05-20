اليوفي يتحدى كروتوني لإنجاز مهمة «الثنائية»

روما(أ ف ب)

سيكون لاعبو يوفنتوس مطالبين بنسيان نهائي دوري أبطال أوروبا لـ90 دقيقة غداً، والتركيز بشكل كامل على فرصة حسم لقب الدوري الإيطالي، للموسم السادس على التوالي، وذلك عندما يواجه الفريق ضيفه المتواضع كروتوني غداً في المرحلة الـ37 قبل الأخيرة.

وسيكون المدرب ماسيميليانو أليجري أمام مهمة حث لاعبيه على تقديم أفضل ما لديهم في المباراة، أمام ضيف مهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية، من أجل التخلص من عبء الدوري والظفر بالثنائية المحلية للموسم الثالث على التوالي، ومن ثم التفرغ لما ينتظرهم في الثالث من يونيو في نهائي دوري الأبطال الذي يجمعهم بريال مدريد الإسباني حامل اللقب.

وفرط يوفنتوس الأحد الماضي بفرصة حسم اللقب بخسارته أمام ملاحقه روما 1-3 في العاصمة الإيطالية، في مباراة كان يحتاج منها إلى نقطة واحدة لكي يتوج باللقب، لكن أليجري دفع ثمن التغييرات الستة التي أجراها على تشكيلته الأساسية، على الرغم من أن فريقه بدأ المباراة بشكل واعد من خلال تقدمه عبر الجابوني ماريو ليمينا.

ويبدو أن لاعبي يوفنتوس فقدوا إلى حد ما تركيزهم على معركة الدوري، في ظل الفارق المريح الذي كان يفصلهم عن ملاحقيهم، إذ حصدوا نقطتين فقط من مبارياتهم الثلاث الأخيرة، ما أعاد الأمل لروما بإمكانية إحراز اللقب للمرة الأولى منذ 2001، بعدما أصبح على بعد 4 نقاط من فريق أليجري.