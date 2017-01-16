الجيش اليمني يحرر منطقتين ويقترب من ميناء المخا

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

واصلت قوات الشرعية اليمنية بدعم من طيران التحالف العربي، أمس، تقدمها نحو ميناء المخا الاستراتيجي على البحر الأحمر غرب محافظة تعز عبر ثلاثة اتجاهات، وتمكنت وفق بيان للجيش الوطني من تحرير قرية المعقر ومنطقة الجديد الساحلية من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، وباتت على بعد 30 كيلومتراً من الميناء. فيما أكدت مصادر عسكرية ميدانية مقتل وجرح العشرات من عناصر المليشيات في الغارات الجوية والمعارك على الطريق الساحلي المؤدي إلى المخا.

واستهدفت ضربة جوية للتحالف العربي موقعاً للمليشيات شمال ذوباب. كما أصابت ثلاث ضربات مواقع وتجمعات للمليشيات في منطقة الجديد. وقال مصدر عسكري ميداني لـ«الاتحاد»، إن قوات الجيش تقدمت إلى المخا بعد أن كانت حررت في وقت مبكّر السبت جبل الخزان الاستراتيجي، مؤكداً مصرع 12 متمرداً وأسر ثلاثة آخرين. كما واصلت قوات الشرعية توغلها في الوازعية جنوب غرب تعز، وباتت على مشارف منطقة الشقيراء مركز البلدة المتاخمة لمحافظة لحج.

وقالت مصادر ميدانية إن مقاتلي الجيش والمقاومة تقدموا باتجاه الشقيراء، وخاضوا اشتباكات عنيفة مع الانقلابيين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وأضافت أن قوات الشرعية نزعت كميات من الألغام زرعتها المليشيات في المنطقة التي شهدت أربع غارات جوية للتحالف على مواقع وتعزيزات للانقلابيين أسفرت عن تدمير معدات عسكرية وسقوط العديد من القتلى. كما استهدفت غارة جوية هدفاً للمليشيات في محيط جبال كهبوب الواقعة بين الوازعية والمضاربة التي تتبع لحج.

وتمكنت قوات الجيش والمقاومة من أسر عشرات المتمردين بينهم 10 أطفال قسر تم الزج بهم للقتال في الجبهات قرب باب المندب. وقال مصدر في الجيش إن الأسرى تم ضبطهم خلال معارك الساحل الغربي أثناء عملية تحرير مدينة ذوباب ومعسكر العمري، وتم نقلهم إلى أحد المراكز ويتلقون معاملة إنسانية. وأضاف أن هؤلاء الأطفال من منطقة رازح في صعدة، وأن أكثرهم قال إن المليشيات أجبرتهم على القتال في صفوفها، إما مستغلة فقرهم وحاجتهم للمال، أو تحت التهديد والوعيد والتحريض المذهبي والمناطقي.