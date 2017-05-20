الوحدة يستحق اللقب والنصر ينهار!

علي معالي (دبي)

«ما ظهر عليه الوحدة من حماس وعطاء على مدار 90 دقيقة، يدفعني إلى القول إن لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة ذهب إلى من يستحقه، وإلى من بذل الجهد الأكبر على مدار شوطي المباراة، إنه لقب رائع لفريق استحقه عن جدارة واستحقاق»، بهذه الكلمات بدأ الأسطورة مارادونا تحليله لمباراة النهائي بين الوحدة والنصر، والذي توج فيه «العنابي» باللقب، في مباراة متقلبة الأطوار على حد رأيه.

أبدى مارادونا سعادته الكبيرة بما شاهده في مدرجات الملعب، وقال «عُرس كروي كبير شاهدته في المدرجات، وهو ما يؤكد رغبة جماهير الفريقين في تحقيق لقب غالٍ على الجميع، وتأكدت أن هناك جماهير عريضة توجد في ملاعب الإمارات، وأنها تأتي في الوقت الذي ترغب فيه».

وقال «كنت أتمنى أن تقام المباراة متأخرة بعض الشيء، خاصة أن التوقيت زاد من الأجواء الصعبة التي انطلقت فيها المباراة من حيث الرطوبة العالية، وهو أمر سهل وبسيط، ويجب وضعه في الحسبان، حتى يستمتع الجميع بالمباراة، سواء في أرض الملعب أو المدرجات».

وأشار مارادونا إلى أن الأهداف الثلاثة التي سجلها الوحدة في الشوط الثاني، دليل على أن الوحدة هدفه الفوز، وعندما أتيحت له الفرصة لم يهدر أياً منها، والشوط الثاني أفضل بكثير من الأول الذي جاء فقيراً من الناحية الهجومية، ومشحوناً داخل الملعب، ومن خارج الخطوط من خلال توتر بيتريسكو مدرب النصر، والشوط من وجهة نظري غير جيد هجومياً، وأقصد عدم تقديم الفريقين الأداء المنتظر منهما، بدليل عدم التهديف في أول 45 دقيقة.