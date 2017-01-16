اليابان تفشل في اختبار فضائي

طوكيو (أ ف ب)

أطلقت وكالة الفضاء اليابانية «جاكسا»، صباح أمس، صاروخاً صغيراً على سبيل الاختبار، لكنها أعلنت بعد وقت قصير فشل التجربة. وقال هيروتو هابو المسؤول في وكالة الفضاء اليابانية «لقد فشلت التجربة»، وذلك في مؤتمر صحفي عقد بعد ثلاث ساعات على إطلاق الصاروخ.

وأضاف «سنحقق في أسباب المشكلة ونقرر» الخطوات التالية، مشيراً في المقابل إلى أن التجربة كانت مفيدة في استخلاص بعض النتائج. وبعد تأجيل لبضعة أيام بسبب سوء حالة الطقس، وكان قد أطلق صباح الأحد الصاروخ «اس اس 520» الذي لا يزيد طوله عن تسعة أمتار إلى الفضاء حاملاً قمراً اصطناعياً صغيراً. وأوضحت الوكالة أن المرحلة الأولى من الصاروخ عملت بشكل جيد، لكن خلال الرحلة لم نتمكن من التقاط الإشارات فتم وقف عمل محركات المرحلة الثانية .