«العنابي» ذهب.. أغلى لقب بـ «ثلاثيـة النصر»

أبوظبي (وام)

توّج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، فريق كرة القدم في نادي الوحدة الرياضي، بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة بعد فوزه على نظيره نادي النصر الرياضي في المباراة الحاسمة التي جرت على استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي أمس.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال تسليمه كابتن فريق الوحدة الكأس الغالية، رئيس وإدارة وفنيي ولاعبي وجمهور النادي البطل على إنجازه الرائع الذي يضاف إلى سجله الناصع، متمنياً سموه لكرة القدم الإماراتية مزيداً من التطور، وتحقيق الانتصارات والبطولات على مختلف الصعد، وفي شتى التظاهرات الرياضية الإقليمية والعالمية.

حضر المباراة، سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس نادي الوحدة الرياضي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، والشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر، ومروان بن غليطة، رئيس اتحاد الكرة، وخليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، إلى جانب عدد من القيادات الشبابية والرياضية في الدولة، وجمهور غفير من المتفرجين.

شهدت المباراة النهائية التي أقيمت وسط حضور جماهيري كبير الكثير من فصول الإثارة، وفرض الوحدة سيطرته على الشوط الأول بفضل حسن انتشار لاعبيه، واعتماده على الضغط بقوة على المنافس منذ البداية، وتحديداً في وسط الملعب لإفساد هجمات المنافس، مع محاولات لبناء الهجمات بسرعة.