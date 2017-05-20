ترامب ينفي طلب إسقاط تحقيق يمس مستشاره الأمني السابق

واشنطن (وكالات)

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، أنه طلب من مدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق جيمس كومي إسقاط تحقيق يمس مستشاره السابق للأمن القومي. جاء هذا عقب تقارير إعلامية عن مذكرة كتبها كومي ويقول فيها، إن ترامب طلب إغلاق التحقيق المتعلق باتصالات جرت بين مستشاره السابق مايكل فلين وروسيا في فبراير. وكان ترامب قد أقال كومي في 9 من مايو.

وقال ترامب، حين سئل في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إن كان حث كومي «بأي وجه من الوجوه» على إنهاء التحقيق «لا. لا. السؤال التالي».

وكانت إقالة كومي الأسبوع الماضي الشرارة التي أطلقت سلسلة تطورات بلغت ذروتها يوم الأربعاء الماضي بتعيين وزارة العدل مستشاراً خاصاً للتحقيق في وجود صلات محتملة بين روسيا وحملة ترامب الانتخابية في 2016.

ومن هذه التطورات تقارير إعلامية ذكرت أن ترامب تحدث عن معلومات حساسة عن تنظيم «داعش» مع وزير الخارجية الروسي.