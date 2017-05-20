إيران: إقبال كبير على التصويت بانتخابات الرئاسة

طهران (وكالات)
أدلى الايرانيون بأصواتهم بأعداد كبيرة أمس في الانتخابات الرئاسية «الحاسمة» بالنسبة للرئيس المعتدل المنتهية ولايته حسن روحاني الذي يسعى إلى الفوز بفترة ثانية ليواصل سياسته التي تميزت بالانفتاح على العالم. وفي ضوء المشاركة الواسعة للناخبين، قررت السلطات تمديد عمليات الاقتراع لساعتين. ويتوقع أن تصدر النتائج اليوم أو غدا.
ويتنافس روحاني مع رجل الدين المحافظ، ابراهيم رئيسي، الذي يقول أنه يدافع عن الأكثر فقرا وأنه يريد إعطاء الأولوية لـ«اقتصاد المقاومة» من خلال تعزيز الانتاج والاستثمارات الوطنية.
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وفي طهران وبقية المناطق بدت المشاركة كثيفة منذ فتح صناديق الاقتراع مع طوابير طويلة.
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