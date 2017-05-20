واشنطن تدرج قضاة فنزويليين على لائحتها السوداء والتظاهرات تتواصل

كراكاس (وكالات)

وجهت الولايات المتحدة ضربة قاسية إلى فريق الرئيس نيكولاس مادورو بإدراجها في لائحتها المالية السوداء ثمانية من أعضاء المحكمة الفنزويلية العليا بتهمة تأجيج الأزمة السياسية في البلاد، من خلال إضعاف سلطة البرلمان.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان، إن هؤلاء القضاة «فاقموا الوضع من خلال تدخلّهم المستمر في السلطة التشريعية». وبموجب العقوبات، جمدت الأرصدة المحتملة للقضاة الثمانية، ومنهم رئيس المحكمة الفنزويلية العليا، في الولايات المتحدة، ولم يعد بإمكانهم القيام بعلاقات تجارية مع أميركيين.

من جهة أخرى، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الليلة قبل الماضية الأزمة السياسية في فنزويلا بأنها «عار على الإنسانية»، معتبراً أن الوضع في هذا البلد الذي يشهد موجة من التظاهرات والعنف هو الأسوأ منذ «عقود». وأعرب ترامب عن أسفه بالقول، إن «الناس لا يأكلون ويشبعون، الناس ليس لديهم طعام.

هناك الكثير من العنف.