ماكرون يدعو إلى مشاركة ألمانية وأوروبية أكبر ضد الإرهاب في مالي

جاو، مالي (وكالات)

دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال زيارة إلى القاعدة العسكرية الفرنسية في جاو بشمال مالي أمس وبحضور نظيره إبراهيم أبو بكر كيتا إلى مشاركة ألمانية وأوروبية أكبر في الحرب ضد المتشددين في مالي.

وأكد أن فرنسا لن تتوانى في حربها ضد المتطرفين في مالي ومنطقة الساحل. وقال إن فرنسا عازمة على العمل من أجل إقرار الأمن في المنطقة وستسعى لتعزيز التعاون مع ألمانيا شريكتها في الاتحاد الأوروبي لتحقيق هذه الغاية.

وأضاف «ألمانيا حاضرة بقوة في عمليات الدعم».

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي «لا تشارك ألمانيا بنفس الطريقة التي نشارك بها في مالي» مشيرا إلى أن «القيود السياسية» تعني أن المشاركة الألمانية هي بالأساس دور دعم.