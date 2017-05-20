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أكد إصرار فرنسا على مواجهة المتطرفين وضرورة «تسريع» عملية السلام والتنمية

ماكرون يدعو إلى مشاركة ألمانية وأوروبية أكبر ضد الإرهاب في مالي
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تاريخ النشر: السبت 20 مايو 2017

جاو، مالي (وكالات)

دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال زيارة إلى القاعدة العسكرية الفرنسية في جاو بشمال مالي أمس وبحضور نظيره إبراهيم أبو بكر كيتا إلى مشاركة ألمانية وأوروبية أكبر في الحرب ضد المتشددين في مالي.

وأكد أن فرنسا لن تتوانى في حربها ضد المتطرفين في مالي ومنطقة الساحل. وقال إن فرنسا عازمة على العمل من أجل إقرار الأمن في المنطقة وستسعى لتعزيز التعاون مع ألمانيا شريكتها في الاتحاد الأوروبي لتحقيق هذه الغاية.

وأضاف «ألمانيا حاضرة بقوة في عمليات الدعم».

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي «لا تشارك ألمانيا بنفس الطريقة التي نشارك بها في مالي» مشيرا إلى أن «القيود السياسية» تعني أن المشاركة الألمانية هي بالأساس دور دعم.

وأضاف «لكن أود تعزيز تلك الشراكة، حتى يتسنى تكثيف دور ألمانيا، الملموس بالفعل» موضحاً «أرغب أن نقوم بالكثير مع أوروبا، ومع ألمانيا في إطار مشاركتنا العسكرية في إفريقيا». وتابع «فرنسا تضمن تحقيق الأمن لأوروبا في مالي وفي مسارح عمليات أخرى». ... المزيد
     
 