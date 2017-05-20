الأمم المتحدة تتهم قوات جنوب السودان بقتل مدنيين

جنيف (وكالات)

أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان امس، أن القوات الموالية لحكومة جنوب السودان قتلت 114 مدنياً على الأقل داخل بلدة يي وحولها بين يوليو 2016 ويناير 2017 فضلاً عن ارتكاب أعمال اغتصاب ونهب وتعذيب لم يتم إحصاؤها.

وقالت تقارير أوردها مراقبون لوقف إطلاق النار إن 45 شخصاً آخرين قتلوا في هجمات ببلدات أخرى في أبريل من العام الحالي.

وقال تقرير عن التحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة إن «الهجمات ارتكبت بدرجة من الوحشية مثيرة للفزع، وهي كما في باقي أنحاء البلاد، يبدو أن لها أبعاداً عرقية».

وأضاف التقرير «هذه الحالات تشمل هجمات على جنازات وقصفاً عشوائياً على المدنيين وحالات من العنف الجنسي ضد النساء والفتيات ويشمل ذلك هاربات من القتال وغالباً ما ارتكبت أمام أفراد عائلات الضحايا».

واندلع القتال عندما طارد الجيش الشعبي لتحرير السودان الموالي للرئيس سلفا كير نائبه السابق وخصمه السياسي ريك مشار ومجموعة صغيرة من مؤيديه أثناء هروبهم من العاصمة جوبا باتجاه جنوب غرب البلاد عبر بلدة يي وإلى الكونجو المجاورة.