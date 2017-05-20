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إضراب الأسرى الفلسطينيين يدخل يومه الـ 33

عشرات الجرحى برصاص الاحتلال بجمعة الغضب
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تاريخ النشر: السبت 20 مايو 2017

علاء المشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

أصيب عشرات الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان الغاضبين في مسيرات التضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام، وقوات الجيش الإسرائيلي في محافظات الضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة عشرات الفلسطينيين، بالرصاص المطاطي، وحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.

وأكد الهلال الأحمر أن سيارة إسعاف تابعة له تعرضت لإطلاق كثيف لقنابل الغاز وبشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال في بيت لحم.

واختطفت قوّة من وحدات المستعربين ستّة شبان خلال مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال في مدخل مدينة بيت لحم الشمالي، عقب مسيرة تضامنية مع الأسرى.

وأصيب أربعة فلسطينيين امس بجروح برصاص الجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة حيث تظاهر مئات الفلسطينيين دعما للمعتقلين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية. ... المزيد
     
 