إمام المسجد الحرام يشيد بالقمة

مكة المكرمة (أ ف ب)

أشاد إمام المسجد الحرام، خلال خطبة الجمعة، أمس، بالقمة «المباركة» المقررة غداً الأحد في الرياض بين قادة العالم العربي والإسلامي والرئيس الأميركي دونالد ترامب. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الشيخ صالح بن حميد قوله «أيها القادة المجتمعون، ينبغي أن يكون الطرح واقعياً، وأن توضع النقاط على الحروف، والتأكيد أن التدخلات في المنطقة كان لها الأثر السيئ في تفاقم الصراعات الطائفية والدينية والقومية والعرقية». وكان حميد يشير إلى إيران من دون أن يذكرها بالاسم. كما دعا إلى «لجم هذه الفوضى المسلحة التي يقودها إرهابيون، ووقودها شباب أغرار ومن ورائهم رعاة إرهاب، ما ساعد الجماعات المتطرفة على سهولة الاستقطاب في مناطق الصراع والنزاع». ودعا الشيخ حميد في الخِطبَة إلى «الحوار البناء والتعاون والتسامح».