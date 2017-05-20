ترامب: إمكانية كبيرة لتحقيق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين

واشنطن (وكالات)

اعتبر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن هناك إمكانية كبيرة للتوصل إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال ترامب، في مقابلة مع صحيفة «إسرائيل اليوم» في البيت الأبيض نشرت أمس: «أعتقد أن هناك إمكانية كبيرة للتوصل إلى اتفاق، أنا أحب شعب إسرائيل، أنا أعمل بجهد كبير من أجل أن يكون ممكناً في نهاية المطاف، تحقيق السلام بين شعب إسرائيل والفلسطينيين، وآمل في أن يتحقق ذلك أبكر مما يتوقعه الجميع». وأضاف «لدينا أشخاص مناسبون يعملون على هذا الأمر، وهم ديفيد فريدمان (السفير الأميركي في إسرائيل) وجيسون جرينبلات (مبعوث الرئيس الأميركي للاتفاقيات الدولية)». ورفض ترامب الإجابة عن سؤال حول ما إذا كان سيطلب من إسرائيل تقييد نشاطها الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، قائلاً: «لا أريد أن أتطرق إلى هذا الأمر، باستثناء القول، أعتقد أنه يمكننا التوصل إلى اتفاق». كما امتنع عن توضيح ما أعلنه سابقاً بشأن نقل السفارة الأميركية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، واكتفى بالقول: «هناك الكثير من الأمور المهمة التي نعمل عليها، سنتحدث عنها لاحقاً».

ولم يستبعد ترامب إمكانية مرافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، له خلال زيارته إلى «حائط البراق»، غربي المسجد الأقصى في القدس الشرقية.

وقال ترامب: «لم نتخذ القرار النهائي بعد بشأن زيارتي إلى الحائط الغربي، نحن نكنّ التقدير الكبير لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والقرار بمرافقة حاخام لنا ناتج أساساً عن العرف السائد في المكان، ما زال بالإمكان إحداث تغيير».