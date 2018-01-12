النظام السوري يشن عشرات الغارات على قرى دمشق

عواصم (وكالات)

أعلن الجيش الروسي أمس، أنه نجح في «تصفية» منفذي الهجوم بقذائف الهاون في الحادي والثلاثين من ديسمبر على قاعدة حميميم الروسية في سوريا، والذي أوقع قتيلين روسيين.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أن «قيادة قواتنا في سوريا شنت عملية خاصة، وتمكنت من تصفية مجموعة المقاتلين الذين شنوا هجوماً بالهاون على قاعدة حميميم».

وأوضح البيان أن مكان وجودهم كان خاضعاً لمراقبة الطائرات المسيرة للجيش الروسي، و«خلال المرحلة الأخيرة من العملية رصدت مجموعة القوات الخاصة الروسية موقع هؤلاء المقاتلين قرب الحدود الغربية لمحافظة إدلب».

وتابع البيان أن المقاتلين الذين لم يكشف انتماؤهم كانوا يستعدون لمغادرة مخيمهم في حافلة صغيرة، عندما «تمت تصفيتهم بصاروخ موجه من نوع كراسنوبول».وأوضح أنه تم أيضا تدمير «مركز تجمع وتخزين لطائرات مسيرة» في محافظة إدلب.