علاوي ينتقد تدخل إيران في العراق ودول المنطقة



تاريخ النشر: السبت 20 مايو 2017 بغداد (وكالات) انتقد إياد علاوي نائب رئيس الجمهورية خلال لقائه أمس الأول، السفير الإيراني لدى بغداد إيرج مسجدي تدخل طهران في العراق، مشدداً على أن «المنطقة لا تتحمل حرباً أخرى»، ودعا إلى العمل المشترك بين البلدين لاستعادة الاستقرار. وأضاف علاوي في بيان خلال اللقاء: «مهما كان الاختلاف بيننا، فإن إيران بما لها من روابط تاريخية وجغرافية مع العراق تبقى جاراً مهماً» مستدركاً بالقول: «إننا إذ ننتقد تدخل إيران في العراق وفي أماكن أخرى من منطقتنا وفي الدول العربية ما يستدعي حل كل هذه المشاكل، فإننا في المقابل نرفض أي عدوان عليها، كما نرفض أن يصبح العراق منطلقاً للعدوان على أي من الآخرين». وجدد علاوي الدعوة لعقد مؤتمر أمن إقليمي بحضور إيران، مشدداً على أهمية أن ترتكز العلاقات بين بلدان المنطقة على قاعدة عدم التدخل في الشؤون الداخلية من جهة، وتبادل المصالح وتوازنها من جهة أخرى.