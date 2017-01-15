«فيس بوك» يتصدى لنشر الأخبار الكاذبة

برلين (د ب أ)

يعتزم موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تشديد الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد نشر أي أخبار كاذبة على الإنترنت في ألمانيا خلال هذا العام الذي يشهد إجراء الانتخابات البرلمانية.

وأعلن الموقع أمس الأحد، أن مركز البحث الألماني «كوريكتف» سوف يفحص بصفته شريكاً أي محتويات يبلغ عنها مستخدمون ويميزها إذا لزم الأمر بعلامة على أنها مشكوك فيها.

يذكر أن موقع «فيس بوك» واجه انتقاداً شديداً بعدما انتشرت عبره كثير من الأخبار الكاذبة خلال المعركة الانتخابية في الولايات المتحدة الأميركية.

وقال المدير المعني في موقع «فيس بوك» جويدو بولوف إنه سيتم توفير إمكانية للمستخدمين تتيح لهم وضع علامة على أي منشور لتوصيفه على أنه خبر كاذب محتمل.

وأكد أنه يمكن بذلك تطبيق عملية متعددة المراحل للفحص، بحيث يتم في النهاية وضع علامة تحذيرية إلى جانب أي منشور تم التحقق أنه يحتوي على معلومات خاطئة، لافتاً إلى أنه من المحتمل أن يتم إضافة رابط إلى جانبه يضم مقالًا عن المعلومات الحقيقية.