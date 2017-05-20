«التسوق الغذائي» هوس يجتاح البيـوت في رمضان

استطلاع: محمد الأمين- هالة الخياط

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تتجدد مخاوف المستهلكين من ضعف الرقابة على المواد الغذائية، خاصة ذات الاستهلاك الأوسع، حيث تتنافس المراكز الكبرى في تنظيم حملات ترويجية تجذب المستهلك في الشهر الفضيل الذي يعد من أكثر الشهور إقبالاً على السلع الغذائية وغيرها، مما يدفع المتسوقين إلى شراء مواد قد تكون قريبة من انتهاء صلاحيتها، رغم تكثيف جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية جهوده التفتيشية والتوعوية التي تشمل الجمهور والمنشآت الغذائية في مختلف أرجاء أبوظبي، استعداداً لفترة الصيف وشهر رمضان المبارك تحقيقاً للسلامة الغذائية.

وأوضح الجهاز أن أولى خطوات الوقاية من التسمم الغذائي تتمثل في الفكر الغذائي السليم الذي يبدأ بمرحلة التسوق، حيث إن التسوق المتوازن وتحديد الاحتياجات يعتبران من أهم الأولويات، مطالباً بأن يبدأ المتسوق تبضعه بشراء المواد الغذائية الأقل خطورة كالمعلبات والحبوب وغيرها وجعل المواد الأكثر عرضة للخطر كالأغذية المبردة والمجمدة في آخر الجولة.

ودعا الجهاز المستهلكين إلى التسوق بحكمة وشراء ما يلزم من الغذاء خلال شهر رمضان الفضيل وعدم إهدار المال والغذاء فتكون الخسارة مضاعفة.

أكد أنه وضع خطة شاملة للرقابة على منافذ البيع من خلال تنظيم جولات يومية لمراقبة الأسواق والعروض الترويجية، لمنع أي استغلال للمستهلك في الشهر الفضيل، مطالباً بالتواصل مع الرقابة للإبلاغ عن أية حالات.