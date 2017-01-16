«هيئة التحكيم» تؤجل «قضية فاندرلي» إلى 6 فبراير

معتز الشامي (دبي)

قررت هيئة التحكيم باتحاد الكرة أمس برئاسة المستشار علي شامس، تأجيل النظر في قضية العين ضد لجنة أوضاع اللاعبين، بسبب مشاركة فاندرلي مع النصر والسماح بقيده في سجلات النادي، إلى 6 فبراير المقبل، لمنح طرفي القضية وهما العين ولجنة أوضاع اللاعبين، وقتاً لتقديم المذكرات والدفوع النهائية، بينما ستكون جلسة 6 فبراير المقبل، هي للمرافعة الأخيرة لكلا الطرفين، ومن ثم حجزها للحكم خلال مدة لا تزيد على 15 يوماً، بعد الجلسة الأخيرة، وفق آلية الإجراءات الخاصة بـ«الهيئة»، التي لا تسمح بتجاوز أي قضية لمدة شهرين.

فيما طالبت المحامية عائشة الطنيجي عضوة لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين وممثلة اللجنة أمام الهيئة، بمهلة أسبوع للرد على مذكرة العين، وشرح أسباب اتخاذ اللجنة قرارها بقيد اللاعب، ووافقت «الهيئة» على منحها مهلة حتى 23 يناير الجاري لتقديم المذكرة النهائية.

وفي المقابل وافقت «الهيئة» على منح العين مهلة أخرى لتقديم مذكرة جديدة، وذلك حتى 30 يناير، حيث أختصم العين ضم لجنة الانضباط كطرف في القضية، خاصة بعد أن استأنف ضد قرار لجنة الانضباط.

وقائع الجلسة