مقتل 56 حوثياً بغارات ومعارك في ميدي وحيس

عقيل الحلالي، بسام عبد السلام (صنعاء، عدن)

قتل 56 على الأقل من المتمردين الحوثيين، بينهم قيادات ميدانية بارزة، أمس، في معارك مع الجيش الوطني وغارات للتحالف العربي في جبهتي ميدي وحيس بمحافظتي حجة والحديدة غرب اليمن.

وقال الجيش اليمني في بيان مساء الجمعة، إن قواته مسنودة بمقاتلات التحالف العربي أفشلت هجوماً للميليشيات على مواقع الجيش جنوب وجنوب شرق مدينة ميدي الساحلية في شمال محافظة حجة المتاخمة للسعودية.

وذكر البيان أن «ميليشيا الحوثي شنت هجوماً استمر ما يقارب خمس ساعات على مواقع الجيش الوطني في محاولة منها لكسر الحصار على جيوبها المحاصرة داخل المدينة منذ ثلاثة أشهر»، مؤكداً أن قوات الجيش «تمكنت من صد الهجوم وأجبرت الميليشيا على التراجع والانسحاب، مخلفة وراءها اكثر من عشرين قتيلاً وعشرات الجرحى من عناصرها».

وأشار البيان إلى أن مقاتلات ومروحيات أباتشي تابعة للتحالف العربي شنت غارات على مواقع وتحصينات عديدة لميليشيات الحوثي في ميدي. وأكدت مصادر عسكرية ميدانية أن القصف الجوي أسفر عن مصرع مالا يقل عن 30 من عناصر ميليشيات الحوثي التي خسرت نفوذها تقريباً على المدينة الساحلية باستثناء مناطق محصورة في الداخل.