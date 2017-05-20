«كتاب الحب» لمحمد بنيس في ترجمة إسبانية

الاتحاد (خاص)

صدر مؤخراً عن دار إيدا للكتب في ملاكا بإسبانيا «كتاب الحب» للشاعر محمد بنيس في ترجمة قام بها فديريكو أربوس. الكتاب في 112 صفحة، والطبعة تتميز بلوحة الغلاف للفنان الإسباني لويس بريهيوكا (1915 1981)، الذي تجمع أعماله بين الاحتجاج الاجتماعي والتأمل في الوضع الإنساني من خلال لغة بصرية تتراوح بين الهندسة البنائية والصرامة التعبيرية. وقد خص المترجم الكتاب بتقديم مفصل، يتناول فيه شعرية «كتاب الحب» وما يحققه فيها محمد بنيس من فنية خاصة في إعادة كتابة موضوعة الحب كما تناولها الشعر العربي، ثم على الخصوص كما تناولها ابن حزم الأندلسي، ابن قرطبة، في كتاب «طوق الحمامة».

وقد سبق أن صدرت في إسبانيا ترجمات أعمال شعرية لمحمد بنيس، هي «هبة الفراغ»، تقديم الشاعر أنطونيو غامونيدا (لويس ميغيل كانيادا، مدريد، 2006)، ديوان «نهر بين جنازتين» (لويس ميغيل كانيادا، برشلونة، 2010)، ديوان «نبيذ» (ترجمة فديريكو أربوس، مدريد، 2015).