إعلان الفائزين بجائزة المغرب للكتاب

محمد نجيم (الرباط)
أعلنت وزارة الثقافة في المملكة المغربية، مساء أمس الأول، «الخميس» أسماء الفائزين في جائزة المغرب للكتاب، وهي إحدى أهم الجوائز وأرفعها التي تقدمها الوزارة في حقول: الفكر والعلوم الإنسانية والترجمة والشعر والرواية والدراسات الأدبية.
وفاز المترجمان محمد جادور ومحمد حاتمي بجائزة المغرب للترجمة عن ترجمة الكتاب القيم والتأسيسي لعبد الله العروي: «الأصول الاجتماعية والثقافية الوطنية المغربية» (1830-1912)، وهي أطروحة العروي الجامعية التي نال بها شهادة دكتوراه الدولة في التاريخ من جامعة السوربون سنة 1976 تحت إشراف الأستاذ شارل أندريه جوليانو. وصدرت الترجمة العربية عن المركز الثقافي العربي بالدار البيضاء، وهو دراسة استهدفت إماطة اللثام بعمق ورصانة عن الأسس الإيديولوجية للوطنية المغربية في علاقتها مع الواقع السوسيو- تاريخي، من خلال مقاربة قوامها استعراض مواقف القيميين على الشأن العام المغربي منذ احتلال الجزائر إلى تاريخ الحماية الفرنسية، والتفصيل في طبيعة النظام السياسي والاجتماعي المغربي وما ابتدعه من أساليب ومتون في مواجهته للضغوط الأجنبية، وتحليل ما ترتب عنها من جدل ساخن في قضايا التحديث والانفتاح على أوربا في القرن التاسع عشر.
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