إعلان الفائزين بجائزة المغرب للكتاب

محمد نجيم (الرباط)

أعلنت وزارة الثقافة في المملكة المغربية، مساء أمس الأول، «الخميس» أسماء الفائزين في جائزة المغرب للكتاب، وهي إحدى أهم الجوائز وأرفعها التي تقدمها الوزارة في حقول: الفكر والعلوم الإنسانية والترجمة والشعر والرواية والدراسات الأدبية.

وفاز المترجمان محمد جادور ومحمد حاتمي بجائزة المغرب للترجمة عن ترجمة الكتاب القيم والتأسيسي لعبد الله العروي: «الأصول الاجتماعية والثقافية الوطنية المغربية» (1830-1912)، وهي أطروحة العروي الجامعية التي نال بها شهادة دكتوراه الدولة في التاريخ من جامعة السوربون سنة 1976 تحت إشراف الأستاذ شارل أندريه جوليانو. وصدرت الترجمة العربية عن المركز الثقافي العربي بالدار البيضاء، وهو دراسة استهدفت إماطة اللثام بعمق ورصانة عن الأسس الإيديولوجية للوطنية المغربية في علاقتها مع الواقع السوسيو- تاريخي، من خلال مقاربة قوامها استعراض مواقف القيميين على الشأن العام المغربي منذ احتلال الجزائر إلى تاريخ الحماية الفرنسية، والتفصيل في طبيعة النظام السياسي والاجتماعي المغربي وما ابتدعه من أساليب ومتون في مواجهته للضغوط الأجنبية، وتحليل ما ترتب عنها من جدل ساخن في قضايا التحديث والانفتاح على أوربا في القرن التاسع عشر.

أما جائزة المغرب للدراسات الأدبية واللغوية والفنية، فتوج بها محمد الخطابي عن كتابه القيم «المصطلح والمفهوم والمعجم المختص: دراسة تحليلية نقدية في المصطلح والمفهوم»، الصادر عن دار كنوز المعرفة في الأردن، وفاز عالم الاجتماع المغربي الدكتور عبد الرحيم العطري بجائزة المغرب للعلوم الاجتماعية عن كتابه «سوسيولوجيا السلطة السياسية، آليات إنتاج الأعيان» الصادر عن دار روافد في القاهرة. وفاز بجائزة المغرب للعلوم الإنسانية يحيى بولحية عن كتابه «البعثات التعليمية في المغرب واليابان من أربعينيات القرن التاسع عشر حتى أربعينيات القرن العشرين»، أما جائزة المغرب للعلوم الإنسانية فكانت من نصيب كتاب «الذاكرة والتاريخ: المغرب خلال الفترة الاستعمارية» (1912 – 1956)، فيما كانت جائزة المغرب للشعر من نصيب الشاعر المغربي نبيل منصر عن ديوانه الشعري الجديد «أغنية طائر التم»، وفازت رواية الكاتب المغربي عبد الكريم جويطي «المغاربة» بجائزة المغرب للسرديات والمحكيات، وسبق لرواية جويطي أن رشحت للفوز بجائزة البوكر العربية للرواية في دورتها الأخيرة.