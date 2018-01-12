11 ميدالية للإمارات في «أبوظبي جراند سلام» للجو جيتسو

أمين الدوبلي (أبوظبي)

انتزع أبطال الإمارات 11 ميدالية ملونة في منافسات اليوم الأول من الجولة الرابعة للنسخة الثالثة في بطولة أبوظبي جراند سلام التي تستضيفها 4 قارات، منها 3 ذهبيات لكل من ضاحي الثميري، وسعود الحمادي، وجاسم مبارك، و3 فضيات لكل من مصبح الخاطري، وعيسى عبدالله، وعبيد الكعبي، و5 برونزيات لكل من حمد البلوشي، وسلطان آل علي، وسعيد الجنيبي، ومحمد الظاهري، ومحمد راضي.

حضر الافتتاح اليوناني بانايوتوس ثيودورو، رئيس الاتحاد الدولي، وعبد المنعم الهاشمي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحادين المحلي والآسيوي، ومحمد بن دلموج الظاهري وفهد علي الشامسي ومنصور الظاهري، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وعدد من مديري الإدارات التنفيذية بالاتحاد، وعدد من مسؤولي مجلس إدارة الاتحاد البحريني.

واقتصرت المنافسات على الأحزمة البنفسجي والبني والأسود رجال وسيدات بالغين وأساتذة، بالإضافة إلى نزالات الأشبال التي أقيمت بين العاشرة والثانية عشرة من صباح أمس.

وتختتم اليوم الجولة بإقامة نزالات فئات الأحزمة البيضاء والزرقاء ناشئين وبالغين وأساتذة رجال وسيدات في مختلف الفئات.