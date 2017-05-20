تحذيرات من انقراض حيوان الكوالا الأسترالي



تاريخ النشر: السبت 20 مايو 2017 سيدني (د ب أ) حذرت جماعات معنية بالحياة البرية أمس الجمعة، من أن تخفيف القوانين المتعلقة بقطع الأشجار يهدد حيوانات الكوالا بالانقراض في ولاية «كوينزلاند» الأسترالية. وفي تقرير جديد صدر بالتزامن مع اليوم العالمي للأنواع المهددة بالانقراض، قال الصندوق العالمي للطبيعة بأستراليا، إن تجريف المواطن الطبيعية يجبر حيوانات الكوالا للبحث عن مواطن جديدة، مما يؤدي غالباً إلى نفوق تلك الحيوانات على الطرق بالولاية. وتراجعت تلك الحيوانات بنسبة نحو 80 بالمئة في الفترة من عام 1996 حتى عام 2014، على ساحل كوالا وهي منطقة تبلغ مساحتها 375 كيلومتراً مربعاً جنوب شرق مدينة بريسبان، عاصمة ولاية كوينزلاند، والتي تضم واحداً من أكبر أعداد حيوانات الكوالا في أستراليا. وقالت المجموعة المعنية بالحياة البرية، إن معدل التراجع سيؤدي إلى انقراض محلي لبعض من تلك الحيوانات خلال بضعة أجيال من حيوانات الكوالا التي تعيش لمدة تتراوح ما بين ست وثماني سنوات.