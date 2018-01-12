زعيم القمة.. «زلزال زعبيل»

منير رحومة، معتصم عبدالله (دبي)

على كلمات هتاف جماهيره «صدارة بس»، اصطاد «الزعيم» العيناوي كل العصافير، في موقعة ختام «الجولة 12» لدوري الخليج العربي، بعدما ألحق الخسارة الأولى بمضيفه الوصل، بعد 23 مباراة على التوالي في الدوري، منذ آخر خسارة منذ 365 يوماً أمام الجزيرة في الموسم الماضي، وحافظ العين في المقابل على سجله خالياً من الخسارة على مدار 15 مباراة متتالية في الدوري، منذ آخر خسارة أمام الوصل في الدور الثاني للموسم الماضي، والتي أقيمت 15 أبريل 2017 على ملعب زعبيل في مباراة «الريمونتادا» بنتيجة 3-4.

وقاد المتألق عمر عبدالرحمن، فريقه لاعتلاء قمة دوري الخليج العربي، بعدما صنع كرة الهدف الأول من ركلة حرة سجلها المدافع إسماعيل أحمد في الشوط الأول، قبل أن يعود اللاعب نفسه، ويضيف الهدف الثاني من ركلة حرة على مشارف منطقة الجزاء، فيما أجهز «البديل» المصري حسين الشحات على المنافس بتسجيله الهدف الثالث، بعد دخوله بدقائق معدودة، في أول ظهور رسمي للاعب بقميص «الزعيم»، فيما لم يشفع هدف كايو المتأخر للوصل العودة للمباراة التي شهدت حالتي طرد لمهند العنزي مدافع العين، ورنالدو لاعب وسط الوصل.

ومنحت تغييرات الأرجنتيني رودولفو مدرب الوصل على التشكيلة الأساسية لفريقه، في وسط الملعب، من خلال الدفع بالثنائي حميد عباس وخليل خميس أساسين، والإبقاء على الأسترالي أنتوني كاسيرس بجانب عبدالله النقبي على دكة البدلاء، الفرصة للاعبي العين السيطرة على منطقة المناورة، خاصة خلال الشوط الأول، في ظل التألق الكبير لنجم «الزعيم» عمر عبدالرحمن، والذي لعب الدور الأبرز في تهيئة أكثر من فرصة أمام زملائه، ومن بينها كرة الهدف الأول من ركلة حرة نفذها على رأس المدافع إسماعيل أحمد.

واستعاد «الإمبراطور» زمام السيطرة على منطقة المناورة مع بداية الشوط الثاني، مستفيداً من تراجع لاعبي العين، في ظل النقص العددي، بعد طرد المدافع مهند العنزي في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، وأضفى دخول الأسترالي كاسيرس بديلاً لحميد عباس، مزيداً من الحيوية على الأداء في وسط الملعب، في الوقت الذي استفاد فيه «الزعيم» من أفضليته في الشوط الأول، وسلاح الهجمات المرتدة في الشوط الثاني والتي لعبها بعشرة لاعبين، وانفرد العين بالقمة، وله 28 نقطة، ويليه الوحدة بـ 26 نقطة، والوصل ثالثاً، وله 25 نقطة.