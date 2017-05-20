لوحة «باسكيا» تباع بـ110.5 مليون دولار في مزاد



تاريخ النشر: السبت 20 مايو 2017 نيويورك (أ ف ب) بيعت لوحة من دون عنوان لميشال باسكيا بسعر 110.5 مليون دولار خلال مزاد نظمته دار «سوذبيز» في نيويورك مساء أمس الأول الخميس، ما يشكل سعراً قياسياً لهذا الفنان الأميركي. ودام المزاد على هذه اللوحة الكبيرة (1.83 متر على 1.73) التي تمثل رأساً أسود مثيراً للقلق على خلفية زرقاء، أكثر من عشر دقائق وهو أمر غير مألوف جداً. ويعود السعر القياسي السابق للفنان إلى مايو 2016 عندما بيعت لوحة ضخمة أخرى من دون عنوان (2.38 متر على خمسة أمتار) بسعر 57.2 مليون خلال مزاد لدار «كريستيز». وبعيد عملية البيع أعلنت دار «سوذبيز»، أن الشاري هو نفسه الذي سجل السعر القياسي السابق أي جامع التحف الفنية الياباني يوساكو مايزاوا الذي بات يملك أغلى لوحتين لباسكيا. وحقق الملياردير الياباني ثروته في مجال تجارة الألبسة عبر الإنترنت، وهو أنفق 97.8 مليون دولار لشراء سبعة أعمال خلال مزادات الربيع عام 2016 من بينها 57.2 مليون للوحة جان ميشال باسكيا. وأعلن يوساكو مايزاوا (41 عاماً) أمس الأول الخميس في بيان، أنه ينوي عرض اللوحة الجديدة في متحف هو بصدد إقامته في مسقط رأسه «شيبا» في شرق اليابان. وقال أوليفر باركر رئيس دار «سوذبيز» لمنطقة أوروبا الذي أدار المزاد: «الفن مفعم بالحيوية».