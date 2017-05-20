حسم أولمبياد 2024 و2028 سبتمبر المقبل

برلين (رويترز)

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أمس، أنها ستناقش إمكانية تحديد مستضيفي دورتي الألعاب الأولمبية الصيفية عامي 2024 و2028 في اجتماعها 9 يونيو المقبل. وتتنافس باريس ولوس أنجلوس فقط على استضافة دورة 2024 ولا ترغب اللجنة الأولمبية الدولية في خروج طرف خاسر من المنافسة، بعد انسحاب أربع مدن، تخوفاً من ارتفاع التكاليف وحجم الألعاب.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية، إنها ستقرر مكان أولمبياد 2024 في سبتمبر المقبل، على ضوء تقرير مجموعة العمل التابعة، للنظر في إمكانية منح حق استضافة الدورتين لباريس ولوس أنجلوس في نفس الوقت في سبتمبر المقبل، يذكر أن الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة تقام في طوكيو في 2020.