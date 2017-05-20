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«فريق الإمارات» بين العشرة الأوائل
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تاريخ النشر: السبت 20 مايو 2017

روما (الاتحاد)

حل دراج فريق الإمارات الإيطالي ساشا مودولو في المركز السابع مع زميله روبرتو فيراري في المركز العاشر، بعد اختتام المرحلة الثانية عشرة، وفاز في المرحلة فرناندو جافيريا (كويك - ستيب فلورز) الذي حل في المركز الأول، بينما احتفظ توم دومولين (فريق سنويب) بالقميص الوردي.

وقال الإيطالي ساشا مودولو، «لم أشعر أنني بحالة جيدة في الأسبوع الأول من طواف إيطاليا، ولكن الآن أشعر أن أدائي في تحسن مستمر، في الوقت الراهن هذا لا يكفي للفوز، ولكن طواف إيطاليا سيوفر مراحل أخرى يمكن أن تمنحني فرصاً للفوز».

     
 

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