المشرخ يكسر حاجز المعدل في «مينا»

باتانا (الاتحاد)

كسر لاعبنا أحمد المشرخ حاجز المعدل، وسجل 71 ضربة، ليبقى ضمن دائرة المنافسة على المراكز الأولى في بطولة باتانا للجولف بتايلاند، وذلك ضمن جولة دول مينا «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، إحدى المبادرات الإماراتية الرائدة من هيئة الشيخ مكتوم للجولف، وهي الجولة الوحيدة في المنطقة المعتمدة من الاتحاد الدولي للجولف.

النتيجة تعد الأفضل للمشرخ الذي يشارك في عدد كبير من بطولات الجولة الموسم الحالي من أجل كسب نقاط التصنيف الدولي، وتعزيز مستويات أدائه.

وقال المشرخ: أعلنت سابقاً نيتي المنافسة على المراكز الأولى، ولحسن الحظ نجحت بإيجاد الأداء الذي تطلعت إليه في هذه البطولة، نتائجي في البطولتين الماضيتين لم تكونا على قدر طموحاتي، وهو ما جعلني أكثر إصراراً على تقديم أفضل أداء في البطولة الحالية، وأتمنى أن أظهر بقوة في البطولات التي تقام في الإمارات وعدد من الدول العربية، بداية من شهر سبتمبر المقبل.

وكانت البطولة قد انطلقت بعد عاصفة من الأمطار التي أجلت ضربة البداية، وهي ثالث البطولات التي تقام في تايلاند الموسم الحالي.

وانتزع الإسباني خوسيه كاسادو صدارة الجولة الأولى، محققاً نتيجة لافتة بتسجيله 64 ضربة، بواقع 8 ضربات تحت المعدل، ليقطع خطوة كبيرة من الفوز باللقب بعد تقليص البطولة إلى جولتين، بسبب الأجواء الماطرة التي لم تثن المبادرة الإماراتية عن إكمال رحلة النجاحات في تايلاند.

وجاء بالمركز الثاني على لائحة الترتيب التايلاندي ناكول فيشي بمجموع 66 ضربة، وتساوى بالمركز الثالث البريطاني جوردان جارنيش والهندي أودان ماني بمجموع 67 ضربة، فيما تصدر البرازيلي تياجو لوبو ترتيب اللاعبين الهواة بمجموع 69 ضربة.

يذكر أن البطولة تشهد مشاركة 129 لاعباً منهم 121 محترفاً و8 هواة، وهي الثالثة والأخيرة للجولة في تايلاند، التي ستواصل مشوارها عبر ثلاث بطولات في جنوب أفريقيا الشهر المقبل، ثم تستأنف روزنامة الموسم الحالي من الإمارات في سبتمبر المقبل، مروراً بعدة دول عربية.