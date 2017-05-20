شكوك حول مشاركة لينارد في «الثالثة»

لوس أنجلوس (أ ف ب)

غاب نجم سان انطونيو سبيرز كاوهي لينارد عن تمارين فريقه، وسط شكوك حول مشاركته في المباراة الثالثة من نهائي المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ضد جولدن ستايت ووريرز.

وأصيب لينارد في كاحله الأيسر الأحد الماضي، ولم يشارك في تمارين سبيرز على الرغم من وجوده في المركز التدريبي.

وقال زميله الإسباني باو جاسول «كان هنا، الأمور تتقدم، ويعمل مع فريق طبي جيد للتعافي من إصابته».

وبلغ معدل لينارد 27,7 نقطة في المباراة ضمن الأدوار الإقصائية «بلاي أوف»، لكنه تعرض لالتواء في الكاحل، المصاب أصلاً قبل أسبوع، بعد اصطدامه بالجورجي زازا باشوليا، وترك فريقه في الربع الثالث عندما كان يتقدم بأكثر من 20 نقطة، لكن جولدن ستايت استفاد تماماً من غيابه وقلص الفارق ليفوز في المباراة 113-111.

وتقدم جولدن ستايت، بطل 2015 ووصيف الموسم الماضي، 2-صفر في السلسلة، بعدما جدد فوزه 136-100، ليقطع شوطاً كبيراً نحو بلوغ نهائي الدوري.

ويتأهل إلى نهائي الدوري الفريق الذي يسبق منافسه للفوز في أربع مباريات من أصل سبع ممكنة، ويخوض نهائي المنطقة الشرقية كليفلاند كافالييرز حامل اللقب وبوسطن سلتيكس، ويتقدم الأول 1-صفر.