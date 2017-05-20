النصر يجتاز الوصل إلى درع الطاولة الـ 15

معتصم عبدالله(دبي)

لم يجد النصر صعوبات كبيرة في الاحتفال بلقب درع دوري الرجال لكرة الطاولة لموسم 2016- 2017، بفوزه على ضيفه الوصل «الوصيف» 3-1 في الجولة الأخيرة لمنافسات البطولة مساء أمس الأول، على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر في دبي.

وأكد «العميد» الذي احتفظ بلقب البطولة للمرة الـ15 في تاريخه والـ14 على التوالي، جدارته باللقب الذي حسمه قبل نهاية المنافسة بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة بالفوز في 18 مباراة، ليواصل مسيرته في حصد ألقاب المنافسة والتي استهلها موسم 2001- 2002 بفوزه بالدرع للمرة الأولى، قبل أن يعود ويحكم قبضته على اللقب في 14 نسخة على التوالي، بداية من موسم 2003- 2004 وحتى الموسم الأخير 2015- 2016، ليكون أكثر فرق الدوري نجاحاً في الفوز باللقب، متفوقاً على الجزيرة صاحب الرقم القياسي السابق بالفوز بالبطولة في 12 نسخة.

وتوج المهندس داوود الهاجري رئيس اتحاد كرة الطاولة، بحضور عبدالله لوتاه ممثل الشركة العامة للإنشاءات «راعية البطولة»، وعبدالباسط عبدالرحمن عضو مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، أبطال «العميد» بالدرع وسط احتفالات كبيرة، فيما نال لاعبو الوصل ميداليات المركز الثاني، والشباب المركز الثالث.

ومثّل الفوز بدرع دوري الرجال امتداداً لسلسة نجاحات أبطال العميد خلال الموسم الحالي، والذي شهد الاحتفاظ بلقب كأس الاتحاد، وتتويج راشد عبد الحميد بلقبي فردي الرجال الأولى والثانية على التوالي، وتتويج الثنائي راشد عبدالحميد وراشد محمد بلقب بطولة الدولة الأولى لزوجي الرجال، في الطريق نحو المنافسة للاحتفاظ بلقب نسخة الموسم الحالي لكأس رئيس الدولة في ختام منافسات الطاولة الخميس المقبل.