شكراً محمد بن زايد



تاريخ النشر: السبت 13 يناير 2018 دبي (الاتحاد) سبق انطلاقة مباراة الوصل والعين، وختام مواجهات الجولة الثانية عشرة لدوري الخليج العربي، دخول لاعبي الفريقين والحكام وحملة الأعلام، وهم يرتدون قمصاناً تحمل عبارة، «شكراً محمد بن زايد»، تجاوباً مع مبادرة «شكراً محمد بن زايد» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وخصصتها لجنة دوري المحترفين لتوجيه الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما حملت اللوحات الإلكترونية في الملاعب والشاشات الكبيرة عبارة الشكر نفسها.