«دبي المالي» يرتفع 12.1% بنهاية 2016

دبي (الاتحاد)

سجل مؤشر سوق دبي المالي في نهاية العام 2016 ارتفاعاً بلغت نسبته 12.1% ليبلغ 3531 نقطة مقابل 3151 نقطة في نهاية العام 2015. وعلى صعيد أداء القطاعات المدرجة في السوق، فقد ارتفعت مؤشرات ثمانية قطاعات من بين القطاعات التسعة الممثلة في السوق، كان أعلاها مؤشر قطاع الخدمات الذي ارتفع بنسبة 36%، تلاه مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية والكمالية ومؤشر قطاع الاتصالات اللذان ارتفعا بنسبة 22.1% و21.6% على التوالي. وفي المقابل فقد انخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 16.7%.

وفيما يتعلق بالقيمة السوقية، فقد ارتفعت في نهاية هذا العام بنسبة 12.3% لتبلغ نحو 337.6 مليار درهم مقارنة مع 300.7 مليار درهم سجلت في نهاية العام الماضي. كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 14.2% ليبلغ 105.8 مليار سهم خلال هذا العام مقابل 92.7 مليار سهم تم تداولها خلال العام الماضي. وفي المقابل انخفضت قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال هذا العام بنسبة 8.7% لتبلغ حوالي 133 مليار درهم مقارنة مع 145.7 مليار درهم سجلت خلال العام الماضي.

وانخفض عدد الصفقات المنفذة بنسبة 14.4% ليبلغ نحو 1.3 مليون صفقة مقابل 1.5 مليون صفقة نفذت خلال العام الماضي. وعلى صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول، فقد استحوذ قطاع العقارات والإنشاءات على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق وسجل نحو 57.2 مليار درهم وبنسبة 43% من إجمالي قيمة التداولات، تلاه في المرتبة الثانية قطاع البنوك بواقع 35.3 مليار درهم وبنسبة 26.5%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بحجم تداول مقدراه 13.3 مليار درهم وبنسبة 10% ثم قطاع السلع الاستهلاكية والكمالية بتداول مقداره 8.7 مليار درهم وبنسبة 6.50%، فقطاع النقل بتداول 6.4 مليار درهم وبنسبة 4.8%، ثم قطاع الخدمات بتداول مقداره 5.8 مليار درهم وبنسبة 4.3%، فقطاع الاتصالات بتداول 3.9 مليار درهم وبنسبة 2.9%، وقطاع التأمين بتداول مقداره 2.6 مليار درهم وبنسبة 1.9% وأخيرا قطاع الصناعة بتداول 9.2 مليون درهم.

وحول الاستثمار الأجنبي في السوق، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال هذا العام نحو 60.8 مليار درهم لتشكل ما نسبته 45.5% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة نحو 60.4 مليار درهم لتشكل ما نسبته 45.2% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السوق خلال هذا العام نحو 360.5 مليون درهم.