الرميثي يشارك في «الدراجات المجتمعي» ويتوّج الفائزين

أبوظبي (الاتحاد)
شارك معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي في سباق «كلنا شرطة المجتمعي» للدراجات الهوائية الذي أقيم أمس، وتوج معاليه الفائزين في كل فئة، وقدم الدروع التذكارية للجهات المشرفة على السباق والجهات المتعاونة.
ونظم السباق مجلس أبوظبي الرياضي وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ضمن موسم سباقات الدراجات الهوائية المجتمعية 2016 - 2017.
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وفازت الإيطالية رويزين توماس بلقب السباق المفتوح للفئة العمرية من 18 إلى 39 سنة لمسافة 64 كلم، بزمن قدره 1:37:31 ساعة، وحصدت الأميركية ماري كيلي المركز الأول لفئة من 40 إلى 49 بزمن 1:39:39 ساعة، وفازت البريطانية أليسون كيراج بالمركز الأول لفئة فوق 50 سنة بزمن 1:42:30 ساعة، وحققت البلجيكية باولين دي جروف المركز الأول لفئة من 13 إلى 17 بزمن 1:59:25 ساعة.
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