الرميثي يشارك في «الدراجات المجتمعي» ويتوّج الفائزين

أبوظبي (الاتحاد)

شارك معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي في سباق «كلنا شرطة المجتمعي» للدراجات الهوائية الذي أقيم أمس، وتوج معاليه الفائزين في كل فئة، وقدم الدروع التذكارية للجهات المشرفة على السباق والجهات المتعاونة.

ونظم السباق مجلس أبوظبي الرياضي وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ضمن موسم سباقات الدراجات الهوائية المجتمعية 2016 - 2017.

وبلغت مسافة السباق الرئيس 64 كلم، حيث انطلق من كورنيش أبوظبي، مروراً بجسر الشيخ خليفة بن زايد باتجاه جزيرة ياس، والعودة بنفس الاتجاه، فيما شهد السباق تنظيم مهرجان «كلنا شرطة للدراجات» بمشاركة منتسبي شرطة أبوظبي بوحداتها كافة، إلى جانب عموم فئات المجتمع، وذلك لمسافة 16 كلم، بهدف إعلاء شعار مبادرة، كلنا شرطة من قبل الجميع.

وفازت الإيطالية رويزين توماس بلقب السباق المفتوح للفئة العمرية من 18 إلى 39 سنة لمسافة 64 كلم، بزمن قدره 1:37:31 ساعة، وحصدت الأميركية ماري كيلي المركز الأول لفئة من 40 إلى 49 بزمن 1:39:39 ساعة، وفازت البريطانية أليسون كيراج بالمركز الأول لفئة فوق 50 سنة بزمن 1:42:30 ساعة، وحققت البلجيكية باولين دي جروف المركز الأول لفئة من 13 إلى 17 بزمن 1:59:25 ساعة.