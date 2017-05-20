سكيان بطل «شطرنج» دائرة القضاء

العين (الاتحاد)

توج عبداللطيف سكيان بلقب بطولة دائرة القضاء الثانية للشطرنج التي نظمها نادي العين للثقافة والشطرنج واستمرت على مدار ثلاثة أيام بمشاركة عدد كبير من منتسبي الدائرة القضاء.

وحل في المركز الثاني عمر محمد سعيد الشبلي تاركاً المركز الثالث لراكيش شودري، وجاء في المركز الرابع سيد غسان فاضل وحصد عبد العزيز محمد المركز الخامس، وجاء محمود الهندي في المركز السادس بينما حل في المركز السابع عبدالعزيز الحسيني.

وأشاد حزام القحطاني من دائرة القضاء الذي تابع البطولة، بتعاون نادي العين للثقافة والشطرنج مع دائرة القضاء في تنظيم البطولة الثانية خاصة بعد النجاح الكبير الذي شهدته البطولة الأولى، مثمناً حرص مجلس إدارة النادي برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان على نشر الثقافة الشطرنجية بين مختلف شرائح المجتمع والتعاون مع مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة لنشر هذه الرياضة الذهنية الراقية.

وأشاد الدكتور سيف سالم لخريباني النعيمي الأمين العام للنادي بحرص دائرة القضاء على نشر اللعبة بين المنتسبين لما لها من فوائد عديدة تنعكس إيجابياً على تنظيم العمل المجتمعي بأسلوب علمي والتخطيط والتفكير الإيجابي.

وثمن النعيمي الدعم الذي يقدمه مجلس أبوظبي الرياضي للنادي لنشر اللعبة في مدينة العين وأشاد بمتابعة عارف حمد العواني الأمين العام للمجلس لأنشطة النادي في إطار الحرص على تطوير منظومة الرياضة في أبوظبي.

أشرف على تحكيم البطولة الحكم الدولي أحمد عادل الذي قام قبيل البطولة بشرح أهم القوانين والإرشادات الفنية للاعبين.