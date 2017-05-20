سكيان بطل «شطرنج» دائرة القضاء

العين (الاتحاد)
توج عبداللطيف سكيان بلقب بطولة دائرة القضاء الثانية للشطرنج التي نظمها نادي العين للثقافة والشطرنج واستمرت على مدار ثلاثة أيام بمشاركة عدد كبير من منتسبي الدائرة القضاء.
وحل في المركز الثاني عمر محمد سعيد الشبلي تاركاً المركز الثالث لراكيش شودري، وجاء في المركز الرابع سيد غسان فاضل وحصد عبد العزيز محمد المركز الخامس، وجاء محمود الهندي في المركز السادس بينما حل في المركز السابع عبدالعزيز الحسيني.
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وأشاد الدكتور سيف سالم لخريباني النعيمي الأمين العام للنادي بحرص دائرة القضاء على نشر اللعبة بين المنتسبين لما لها من فوائد عديدة تنعكس إيجابياً على تنظيم العمل المجتمعي بأسلوب علمي والتخطيط والتفكير الإيجابي.
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أشرف على تحكيم البطولة الحكم الدولي أحمد عادل الذي قام قبيل البطولة بشرح أهم القوانين والإرشادات الفنية للاعبين.