سالم عبد الرحمن يتعادل مع الصينية ييفان

دبي (الاتحاد)

تعادل الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن مع الصينية هو ييفان بطلة العالم للسيدات، في الجولة السادسة من بطولة العالم للجائزة الكبرى المقامة حالياً بالعاصمة الروسية موسكو، والتي يحتضنها مبنى التلغراف الشهير، وتعد من أقوى البطولات العالمية، حيث يشارك فيها 18 لاعباً من النخبة على مستوى العالم.

ورفع سالم عبدالرحمن رصيده إلى 2.5 نقطة، ولا زال أمام الفتى الذهبي فرصة لزيادة عدد النقاط من خلال الجولات الثلاث المتبقية، من أجل تحقيق نتيجة أفضل مما حققها في الجولة الأولى للبطولة التي أقيمت بنادي الشارقة فبراير الماضي حيث سجل سالم 3.5 نقطة.

كانت البطولة توقفت الأربعاء للراحة، وعادت أمس الأول بالجولة السادسة، وقدم سالم عبد الرحمن خلال مواجهة بطلة العالم مباراة قوية وقد شاركت هو ييفان في جولة الشارقة وقد درس سالم طريق لعبها قبل المواجهة.

لعب سالم عبدالرحمن المباراة بالقطع البيضاء ضد دفاع «تاراش» وحصل على أفضلية جيدة ولكنه لم يستفد منها ولم يتمكن من تطويرها، وعلى الجانب الآخر قدمت بطلة العالم مباراة دفاعية جيدة جداً، وبعد سلسلة من المناورات التكتيكية من الجانبين أصبحت الوضعية متكافئة ومتعادلة بين الطرفين ليقتنعا بالتعادل واقتسام نقطة المباراة.

كانت بداية سالم في البطولة جيدة بعدما نجح في تحقيق تعادلين مع لاعبين من روسيا، حيث تعادل في الأولى مع الأستاذ الدولي ألكسندر جريتشوك الفائز بالحلقة الأولى التي استضافها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وتعادل في الثانية مع الأستاذ الدولي سفيدلر بيتر، وبعدها نجح في تحقيق الفوز على الأستاذ الدولي الكبير الروسي نيبومياتشي أيان إحدى أبرز مواهب روسيا والعالم.

وتعرض سالم عبدالرحمن لأول خسارة أمام الأوزبكي شهريار ممادروف المصنف رقم 12 على العالم في الجولة الرابعة، وبشكل عام تعد مشاركة سالم أفضل من الجولة الأولى بالشارقة، وهو ما يعني أن مستواه يتطور من جولة لأخرى، وستكون أمامه الحلقة الثالثة في البطولة بسويسرا، من 5 إلى 16 يوليو المقبل.